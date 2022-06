Extraño tumor que desfiguró su rostro de una joven: se curó y mostró su recuperación

Los años fueron pasando y la agresiva masa fue expandiéndose en todo el rostro del chico que, sin tratamiento alguno, empezó a perder todos sus rasgos.

image.png

Sin embargo, gracias al apoyo de su padre, quien fue la única persona que se quedó a su lado el joven consiguió mejorar su calidad de vida.

Según informó el Daily Mail, hace 14 meses Kambou arribó al hospital Naples Pascale, en Italia para recibir tratamiento. Las pruebas revelaron que el tumor era una forma rara de cáncer llamada linfoma de Burkitt, que ataca el sistema inmunológico.

Con este cuadro, los médicos lo sometieron a seis meses de quimioterapia, radioterapia y reemplazo de células madre para reducir el tumor.

"Cuando llegué aquí, a menudo tenía miedo. Creo que el miedo era todo lo que sentía. Mi nariz solía bloquear mi vista. Tenía que correr mi nariz para poder ver", contó el joven.

"Tres días después de comenzar la quimioterapia, me di cuenta de que ya no necesitaba correr mi nariz para ver", agregó.

Los profesionales, lograron erradicar el cáncer y cambiar sustancialmente la vida del joven. "Estoy muy feliz porque cuando salgo no lloro. Estoy feliz de conocer gente. Salgo, me divierto, juego. No tengo problemas. Estoy muy feliz", dijo.

Ahora, los profesionales trabajan para reconstruir la cara del chico. Según explicaron los médicos, hará faltan varias cirugías debido a que el lado derecho de la cara del chico tiene un hueso de la mejilla poco desarrollado.