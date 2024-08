Fabián Cubero admitió lo que más le molesta de ser padre

Tomó la palabra Poroto y reveló que a veces hay partidos de fútbol a los que no puede ir .

“Imagínate mi Nena, me dice ‘pa tenés que venir a jugar al fútbol’, y yo no puedo ir y me siento culpable. Te juro, me siento muy culpable”, admitió el ex jugador de Vélez Sarsfield.