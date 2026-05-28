Aumento de la AUH de ANSES en junio: fijan los montos oficiales por hijo.

Se establece que para la Asignación Universal por Embarazo (AUE), el monto bruto nominal se ubica en la misma cifra de $144.959,44 para este período de junio. Los fondos de la AUH se complementarán con el aporte unificado de la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche en las categorías correspondientes, consolidando un ingreso de bolsillo clave para garantizar la cobertura de la canasta básica.

¿Qué adicionales complementan la liquidación mensual por hijo?

Se confirma que las titulares de la AUH de ANSES acceden en la misma jornada bancaria a los saldos del programa Tarjeta Alimentar, subsidio alimentario que se adjudica de oficio según la cantidad de menores de 14 años registrados en el núcleo familiar. Asimismo, para los hogares con niños de hasta 3 años, el organismo adiciona las sumas del Plan de los Mil Días.

Se informa que la centralización de estos conceptos por parte de la entidad previsional permite consolidar un haber de subsistencia que se retira directamente mediante la red de cajeros automáticos. Al operarse a través de medios electrónicos de pago, los beneficiarios de la AUH disponen de la asistencia del Estado nacional de forma ágil y segura, evitando demoras burocráticas o intermediaciones presenciales.

¿Cómo chequear los desgloses de las asignaciones en Mi ANSES?

Se establece que los beneficiarios pueden ingresar con su Clave de la Seguridad Social a la plataforma digital del organismo para verificar el estado de su liquidación del mes. El aplicativo detalla los montos retenidos preventivamente, los adicionales liquidados y la confirmación de la sucursal de pago asignada para el período vigente.

Calendario de pagos: fechas de cobro de la AUH en junio de 2026

Se informa que las jornadas de acreditación se distribuyeron de forma escalonada según el último dígito del documento de identidad. El cronograma determinado por el organismo previsional contempla las siguientes fechas de pago: