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Aumento de la AUH de ANSES en junio: fijan los montos oficiales por hijo.

Se formalizó el incremento mensual que modificará los haberes de las asignaciones sociales en todo el territorio nacional. La Administración Nacional de la Seguridad Social aplicará la movilidad automática sobre la AUH basada en el índice inflacionario de abril, reconfigurando los saldos por cada hijo.

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Aumento de la AUH de ANSES en junio: fijan los montos oficiales por hijo.

Aumento de la AUH de ANSES en junio: fijan los montos oficiales por hijo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) implementará los nuevos valores para las asignaciones sociales que rigen a partir del próximo ciclo operativo. Tras procesarse el indicador del 2,6% de inflación emitido por el INDEC, se confirma que las familias integradas en el sistema de protección social percibirán un ajuste directo en sus recibos, permitiendo que las prestaciones sigan la evolución periódica de los precios minoristas.

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Esta actualización obligatoria que coordina la entidad busca resguardar el poder de compra de los sectores más vulnerables de la economía. El impacto del incremento sobre la AUH de ANSES en junio se acreditará de forma automatizada en las cuentas de la seguridad social, sin necesidad de trámites previos, permitiendo que los titulares cuenten con el nuevo saldo neto de libre disponibilidad de manera puntual en sus tarjetas de débito.

¿Cuánto se cobra por la AUH de ANSES con el aumento de junio?

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Aumento de la AUH de ANSES en junio: fijan los montos oficiales por hijo.

Aumento de la AUH de ANSES en junio: fijan los montos oficiales por hijo.

Se informa que la entidad previsional fijó el valor bruto de la Asignación Universal por Hijo en $144.959,44 para la zona general del país. De esta cifra indexada por movilidad mensual, el organismo transfiere de forma directa el 80% neto de la prestación, reteniendo preventivamente el 20% restante hasta la presentación formal de la documentación sanitaria y escolar obligatoria.

Se establece que para la Asignación Universal por Embarazo (AUE), el monto bruto nominal se ubica en la misma cifra de $144.959,44 para este período de junio. Los fondos de la AUH se complementarán con el aporte unificado de la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche en las categorías correspondientes, consolidando un ingreso de bolsillo clave para garantizar la cobertura de la canasta básica.

¿Qué adicionales complementan la liquidación mensual por hijo?

Se confirma que las titulares de la AUH de ANSES acceden en la misma jornada bancaria a los saldos del programa Tarjeta Alimentar, subsidio alimentario que se adjudica de oficio según la cantidad de menores de 14 años registrados en el núcleo familiar. Asimismo, para los hogares con niños de hasta 3 años, el organismo adiciona las sumas del Plan de los Mil Días.

Se informa que la centralización de estos conceptos por parte de la entidad previsional permite consolidar un haber de subsistencia que se retira directamente mediante la red de cajeros automáticos. Al operarse a través de medios electrónicos de pago, los beneficiarios de la AUH disponen de la asistencia del Estado nacional de forma ágil y segura, evitando demoras burocráticas o intermediaciones presenciales.

¿Cómo chequear los desgloses de las asignaciones en Mi ANSES?

Se establece que los beneficiarios pueden ingresar con su Clave de la Seguridad Social a la plataforma digital del organismo para verificar el estado de su liquidación del mes. El aplicativo detalla los montos retenidos preventivamente, los adicionales liquidados y la confirmación de la sucursal de pago asignada para el período vigente.

Calendario de pagos: fechas de cobro de la AUH en junio de 2026

Se informa que las jornadas de acreditación se distribuyeron de forma escalonada según el último dígito del documento de identidad. El cronograma determinado por el organismo previsional contempla las siguientes fechas de pago:

  • DNI terminados en 0: lunes 8 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 1: martes 9 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 3: jueves 11 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 4: viernes 12 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 5: martes 16 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 7: jueves 18 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 8: viernes 19 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 9: lunes 22 de junio de 2026.

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