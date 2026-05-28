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¿El último partido? El gigante europeo que avanza con fuerza para llevarse a Exequiel Zeballos de Boca

En la antesala del cruce decisivo ante Universidad Católica por el certamen continental, estalló la bomba en Boca. El histórico club de la Serie A inició gestiones formales para comprar al atacante en este mercado de pases.

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¿El último partido? El gigante europeo que avanza con fuerza para llevarse a Exequiel Zeballos de Boca

El clima de máxima tensión por la definición continental sumó un inesperado e impactante componente extra en los pasillos de la Bombonera. En la previa del partido decisivo entre Boca y Universidad Católica por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, una noticia sacude al mundo xeneize: Exequiel “Changuito” Zeballos podría estar viviendo sus últimos días como jugador del club.

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Desde Italia aseguraron que Napoli avanzó con fuerza para quedarse con el delantero argentino. El prestigioso diario Il Mattino confirmó que el interés es concreto y que las conversaciones ya comenzaron. “Se están realizando muchas llamadas”, señalaron de forma fidedigna desde el medio europeo sobre el tenor de las negociaciones que se están llevando a cabo entre las partes involucradas.

Por qué Boca aceptaría vender a Exequiel Zeballos al Napoli en este mercado

El apuro de la dirigencia por evaluar una transferencia responde estrictamente a una encrucijada legal y administrativa. La cláusula de rescisión de Zeballos está fijada en 15 millones de euros, aunque su situación contractual genera preocupación en Boca: al delantero le quedan apenas seis meses de vínculo y, de no renovar en el corto plazo, podría marcharse con el pase en su poder y sin dejarle dinero a la institución a fin de año.

Zeballos aparece desde hace meses en la carpeta del conjunto napolitano, que busca reforzar su ataque con jóvenes talentos sudamericanos. Ante la falta de avances para extender el contrato, en el club esperan una oferta formal del equipo italiano para concretar su transferencia, la cual, según trascendió, estaría dispuesta a desembolsar entre 10 y 12 millones de euros para concretar la operación de manera inmediata.

Cómo será la formación de Boca ante Universidad Católica por Copa Libertadores

Más allá del revuelo por su futuro en Europa, el atacante tiene un compromiso impostergable en lo inmediato. Luego de perder terreno tras una grave lesión muscular, el santiagueño regresaría al equipo titular en el partido más importante del semestre para Boca debido a las lesiones de Adam Bareiro y Miguel Merentiel, quien de todas formas todavía no está descartado por el cuerpo técnico.

Todo indica que el Changuito conformaría la dupla de ataque junto a Milton Giménez en una noche decisiva donde el Xeneize se juega la clasificación a los octavos de final. Para este compromiso, la probable formación de Boca vs. Universidad Católica, por la Copa Libertadores, alistaría a: Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Ander Herrera; Tomás Aranda; Milton Giménez y Exequiel Zeballos, bajo la conducción táctica del entrenador Claudio Úbeda.

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