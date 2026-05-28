¿El último partido? El gigante europeo que avanza con fuerza para llevarse a Exequiel Zeballos de Boca

Cómo será la formación de Boca ante Universidad Católica por Copa Libertadores

Más allá del revuelo por su futuro en Europa, el atacante tiene un compromiso impostergable en lo inmediato. Luego de perder terreno tras una grave lesión muscular, el santiagueño regresaría al equipo titular en el partido más importante del semestre para Boca debido a las lesiones de Adam Bareiro y Miguel Merentiel, quien de todas formas todavía no está descartado por el cuerpo técnico.

Todo indica que el Changuito conformaría la dupla de ataque junto a Milton Giménez en una noche decisiva donde el Xeneize se juega la clasificación a los octavos de final. Para este compromiso, la probable formación de Boca vs. Universidad Católica, por la Copa Libertadores, alistaría a: Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Ander Herrera; Tomás Aranda; Milton Giménez y Exequiel Zeballos, bajo la conducción táctica del entrenador Claudio Úbeda.