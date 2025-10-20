Cómo activar el modo Venom en WhatsApp: el paso a paso simple, rápido y gratis

Para empezar, vas a necesitar Nova Launcher, una app gratuita disponible en Google Play Store que permite modificar íconos y temas de manera sencilla:

Descargá Nova Launcher desde la tienda.

desde la tienda. En la pantalla de inicio, mantené presionado el ícono de WhatsApp.

Tocá “Editar” y luego “Cambiar ícono”.

Buscá una imagen cuadrada de Venom : puede ser su rostro, su lengua característica o el logo blanco de la araña.

: puede ser su rostro, su lengua característica o el logo blanco de la araña. Ajustá la imagen según tu gusto y presioná “Listo”.

Con esto, el clásico ícono verde de WhatsApp quedará reemplazado por una imagen inspirada en Venom, dándole a tu pantalla de inicio un aire completamente nuevo y oscuro.

Modo Venom WhatsApp 1

2. Cambiá el fondo del teclado por uno de Venom

El segundo paso del modo Venom en WhatsApp consiste en transformar el teclado. Esta modificación hace que cada vez que escribas un mensaje sientas la energía del simbionte:

Entrá a WhatsApp y abrí cualquier chat.

Activá el teclado y tocá el ícono del engranaje.

En la opción “Temas” o “Mis temas”, seleccioná una imagen horizontal de Venom .

. Puede ser un primer plano de su rostro, una escena de acción o una imagen con fondo urbano y luces de neón.

Ajustá la imagen y tocá “Listo” para aplicarla.

Tu teclado adoptará un tono más oscuro, ideal para quienes prefieren un diseño visualmente potente y fuera de lo común.

Modo Venom WhatsApp 2

3. Establecé un fondo de pantalla de Venom en los chats

La personalización no estaría completa sin un fondo de conversación acorde al tema. El modo Venom en WhatsApp permite cambiar el fondo de los chats para lograr una experiencia inmersiva.

En WhatsApp, tocá los tres puntos del margen superior derecho.

Entrá en Ajustes > Chats > Fondos de pantalla .

. Elegí “Mis fotos” y buscá una imagen vertical de Venom .

. Podés optar por un retrato del simbionte fusionado con Eddie Brock o su silueta en la oscuridad.

Ajustá la imagen y tocá “Establecer fondo de pantalla”.

Cada conversación parecerá sacada directamente de una escena de película, con la energía sombría que caracteriza a Venom.

Venom 1

4. Creá tus propias imágenes de Venom con inteligencia artificial

Si preferís algo más exclusivo, podés crear tus propios fondos de pantalla usando Meta AI dentro de WhatsApp. Esta función permite generar imágenes originales escribiendo descripciones o prompts.

Para hacerlo:

Tocá el ícono azul de IA que aparece en los chats.

que aparece en los chats. Escribí frases como: “Venom con fondo urbano y neón azul” o “Eddie Brock se transforma en Venom bajo la lluvia”.

En pocos segundos vas a tener imágenes únicas que nadie más tendrá en su teléfono. Podés usarlas como fondo de chat, teclado o pantalla de inicio.

Venom 2

5. Personalizá los sonidos de notificación

El toque final del modo Venom en WhatsApp está en el sonido. Para lograr una experiencia completa, reemplazá los tonos tradicionales por efectos inspirados en el universo del simbionte.

Podés usar:

El rugido de Venom antes de atacar.

antes de atacar. Un efecto de respiración distorsionada o susurro .

. Fragmentos del soundtrack de “Venom: Let There Be Carnage”.

Pasos para configurarlo:

Entrá en Configuración > Notificaciones .

. Seleccioná el archivo de audio descargado.

descargado. Asignaló a las alertas de mensajes o llamadas.

Con esto, cada notificación te recordará que tu WhatsApp fue completamente invadido por el simbionte.

WhatsApp 4

Qué necesitás para activar el modo Venom en WhatsApp