Fanático se tatuó la cara de Santi Maratea y así le quedó el dibujo

“Un honor haber tatuado a Santi Maratea, ya que desde hace varias colectas vengo siguiendo y sigo sin poder creer las cosas que pudo lograr! Hasta la ONG más grande que Google no para, y todos los argentinos lo vamos a ayudar”, expresó el artista que diseñó el tatoo.

Rápidamente, todos los seguidores empezaron a arrobar al influencer que enseguida dejó su reacción al no poder creer el diseño que se hizo en la pierna. “Keeeee”, expresó junto a dos emojis gritando el orinudo de San Isidro.

santi-maratea-tatuaje.jpg

El plan de Santi Maratea para pagarle la deuda al FMI

Santiago Maratea se ganó el mote del “influencer solidario” gracias a sus importantes colectas para ayudar distintas causas que van desde medicamentos para salvar la vida de niños, operaciones o incluso la última que ayudó a las dotaciones de bomberos de Corrientes a comprar materiales para ayudarlos a apagar el fuego que tuvo en vilo a la provincia.

Ahora, después de que muchos seguidores le pidieron que haga la colecta para pagarle al FMI y sacarnos esa deuda de encima, Santiago lo pensó y lo charló con sus seguidores.

El país le debe 45 mil millones, entonces Santiago pensó un plan: “Para toda la gente que dice que tenemos que hacer una colecta para pagar la deuda externa, me ayudan a hacer bien la cuenta?”, preguntó en Twitter.

“(Solo para joder) calculé que si cada argentino (somos 40 millones) pone 20 mil pesos, pagamos la deuda. ¿Hice bien la cuenta?”, indagó, anunciando que no lo haría solo lo pensó.

Por su puesto que este planteo generó gran repercusión, entonces Santi remarcó que no estaba hablando en serio: “Solo hago la cuenta porque siempre alguien me lo dice y porque estoy al pedo no es que estoy pensando en pagar la deuda externa. Onda, tampoco estoy tan loco, rey”.