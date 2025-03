Primer tráiler de "Lilo y Stitch" live action de Disney: cuándo se estrena la película en los cines.

El regreso de "Lilo y Stitch"

El tráiler nos transporta nuevamente a la isla de Kauai, Hawái, donde Lilo, interpretada por la joven actriz Maia Kealoha, anhela encontrar un amigo que la acompañe en su día a día. En un momento emotivo del adelanto, la niña mira hacia el cielo y expresa su deseo: “Deseo un amigo. Un mejor amigo.”

Esa petición no tarda en cumplirse cuando un peculiar ser azul aparece en su vida: Stitch, un experimento alienígena diseñado para el caos y la destrucción, pero que poco a poco descubrirá el verdadero significado de la familia.

Tal como en la cinta animada, la relación entre Lilo y Stitch se cimenta en el concepto hawaiano de “ohana”, que significa familia. En una de las frases más destacadas del tráiler, Lilo menciona: “A veces, la familia no es perfecta. Pero eso no significa que no sea buena.”

La banda sonora del adelanto refuerza el tono divertido y rebelde del personaje con clásicos como “You’re the Devil in Disguise” de Elvis Presley y la icónica “Hawaiian Roller Coaster Ride”, una canción que los fanáticos de la película original recuerdan con cariño.

Lilo y Stitch 1.jpg

Un elenco renovado con caras conocidas

El reparto de esta nueva versión incluye a Maia Kealoha en el papel de Lilo, una joven actriz hawaiana de siete años que debutará en el cine con este proyecto.

Además, el elenco principal está conformado por:

Sydney Agudong como Nani, la hermana mayor y tutora de Lilo.

como Nani, la hermana mayor y tutora de Lilo. Kaipo Dudoit en el papel de David, el amigo cercano de Nani.

en el papel de David, el amigo cercano de Nani. Courtney B. Vance como Cobra Bubbles, el trabajador social que supervisa a la familia.

Lilo y Stitch 2.jpg

En cuanto a los personajes alienígenas, la película trae de vuelta a Chris Sanders, quien vuelve a prestar su voz a Stitch, tal como lo hizo en la versión animada de 2002. Otros actores que darán vida a los extraterrestres incluyen:

Zach Galifianakis como el Dr. Jumba Jookiba, el científico que creó a Stitch.

como el Dr. Jumba Jookiba, el científico que creó a Stitch. Billy Magnussen en el papel del nervioso agente Pleakley.

en el papel del nervioso agente Pleakley. Hannah Waddingham como la Gran Consejera de la Federación Galáctica.

Uno de los guiños a la película original es la participación de Tia Carrere, quien en la cinta animada interpretó a Nani y ahora regresa en el papel de Mrs. Kekoa, una trabajadora social. También se une al elenco Amy Hill, quien dio voz a la Sra. Hasagawa en la versión original y ahora tendrá un nuevo personaje llamado Tt.

Lilo y Stitch 3.jpg

Disney y su apuesta por los live action

En los últimos años, Disney ha apostado fuertemente por las adaptaciones en acción real de sus clásicos animados. Algunas han sido grandes éxitos de taquilla, como “La Bella y la Bestia” (2017) y “El Rey León” (2019), mientras que otras, como “Mulán” (2020) y “La Sirenita” (2023), han generado opiniones divididas.

“Lilo & Stitch” es la siguiente en la lista, seguida de la esperada “Blancanieves”, programada para marzo de 2025, y “Moana”, que verá la luz en 2026.

El estreno del tráiler ha generado una gran expectación, y los fanáticos ya están debatiendo en redes sociales sobre qué tanto se respetará el espíritu de la película original. ¿Estará esta nueva versión a la altura del clásico animado? La respuesta llegará a los cines el 23 de mayo de 2025.