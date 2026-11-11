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Cambio de planes en Ezeiza: la Selección Argentina modificó su entrenamiento por la despedida del papa León XIV

La Selección Argentina postergó su entrenamiento por la logística de despedida del Papa en Ezeiza. Los detalles.

Lionel Scaloni

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La rutina de la Selección Argentina en el predio de Ezeiza sufrió una alteración imprevista en el marco de la preparación para sus próximos compromisos internacionales. A través de sus canales oficiales de comunicación, el combinado nacional confirmó que el entrenamiento pautado para este miércoles debió ser modificado en su grilla horaria y comenzará 75 minutos más tarde de lo programado originariamente. La jornada de trabajo, que inicialmente estaba agendada para las 17:00, finalmente dará inicio a las 18:15 debido a cuestiones de logística y movilidad vinculadas a la partida del Sumo Pontífice desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

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“La práctica de hoy sufrió una modificación en la grilla programada y comenzará a las 18.15. Los medios acreditados podrán presenciar los primeros quince minutos de la actividad”, detalló la cuenta oficial del seleccionado albiceleste a través de la red social X (Twitter). La medida obedeció a la ceremonia oficial de despedida del Santo Padre, programada para las 14:00 en la terminal aérea antes de emprender su vuelo rumbo a Lima, Perú. Ante la alta probabilidad de que se generen complicaciones severas en el tránsito sobre las autopistas y vías de acceso linderas al predio de la AFA, los encargados del operativo resolvieron correr la agenda vespertina para garantizar la llegada sin inconvenientes de futbolistas, cuerpo técnico y trabajadores de los medios de comunicación.

Cómo es el cronograma de la Selección Argentina antes de jugar contra Uruguay y Costa Rica

El conjunto dirigido técnicamente por Lionel Scaloni inició los trabajos en el país este martes por la mañana, luego de completar la llegada paulatina de los futbolistas convocados que militan en el exterior tras disputar la jornada de competencia del fin de semana. El primer ensayo de la semana se llevó a cabo a partir de las 10:00 a puertas cerradas, mientras que para este jueves se prevé un nuevo entrenamiento vespertino complementado con la habitual conferencia de prensa del DT.

Este ciclo de trabajo le sigue a la triple fecha disputada en octubre, donde el elenco nacional cosechó tres contundentes victorias: un 4-0 sobre Bolivia, un 7-0 ante Burkina Faso y un 3-0 frente a Benín, partido que marcó el retiro oficial de Lionel Messi de la Selección. En esta oportunidad, la Albiceleste se prepara para disputar dos cotejos amistosos de jerarquía:

  • Viernes: Recibirá a la selección de Uruguay a partir de las 20:00 en el Estadio La Bombonera, con transmisión en vivo por la pantalla de TyC Sports.

  • Martes: El plantel viajará hacia la provincia de Córdoba para medirse contra Costa Rica en el Estadio Mario Alberto Kempes, encuentro que cuenta con fecha confirmada pero cuyo horario resta ser anunciado de manera oficial.

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