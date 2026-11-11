Cambio de planes en Ezeiza: la Selección Argentina modificó su entrenamiento por la despedida del papa León XIV

“La práctica de hoy sufrió una modificación en la grilla programada y comenzará a las 18.15. Los medios acreditados podrán presenciar los primeros quince minutos de la actividad”, detalló la cuenta oficial del seleccionado albiceleste a través de la red social X (Twitter). La medida obedeció a la ceremonia oficial de despedida del Santo Padre, programada para las 14:00 en la terminal aérea antes de emprender su vuelo rumbo a Lima, Perú. Ante la alta probabilidad de que se generen complicaciones severas en el tránsito sobre las autopistas y vías de acceso linderas al predio de la AFA, los encargados del operativo resolvieron correr la agenda vespertina para garantizar la llegada sin inconvenientes de futbolistas, cuerpo técnico y trabajadores de los medios de comunicación.