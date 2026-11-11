Cambio de planes en Ezeiza: la Selección Argentina modificó su entrenamiento por la despedida del papa León XIV

La rutina de la Selección Argentina en el predio de Ezeiza sufrió una alteración imprevista en el marco de la preparación para sus próximos compromisos internacionales. A través de sus canales oficiales de comunicación, el combinado nacional confirmó que el entrenamiento pautado para este miércoles debió ser modificado en su grilla horaria y comenzará 75 minutos más tarde de lo programado originariamente. La jornada de trabajo, que inicialmente estaba agendada para las 17:00, finalmente dará inicio a las 18:15 debido a cuestiones de logística y movilidad vinculadas a la partida del Sumo Pontífice desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.