Feinmann cruzó duramente al meteorólogo Matías Bertolotti por criticar la Peregrinación a Luján

El video se difundió rápidamente a través de la cuenta de X @RealTimeRating y se volvió viral, generando críticas de varios usuarios.
En un tono subido, Bertolotti luego le respondió a una mujer que lo había cuestionado y aclaró que su comentario estaba dirigido a la organización del evento: “Denigrante no es a los fieles, es a quien debía cuidarlos y no tomó en cuenta los riesgos de la noche ante una alerta naranja. ¿Si había un muerto qué pasaba?”, escribió en X.
“En países serios, responsables, se suspende todo. Insisto, gracias a Dios no hubo muertos, sí muchos atendidos. Pero hay que respetar las alertas”, cerró el meteorólogo.