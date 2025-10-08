En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Eduardo Feinmann
Matías Bertolotti
En la red social X

Feinmann cruzó duramente al meteorólogo Matías Bertolotti por criticar la Peregrinación a Luján

El conductor de A24 cuestionó al meteorólogo Matías Bertolotti tras sus polémicos dichos sobre la Peregrinación a Luján y lo calificó de “mal educado”.

Feinmann cruzó duramente al meteorólogo Matías Bertolotti por criticar la Peregrinación a Luján

Feinmann cruzó duramente al meteorólogo Matías Bertolotti por criticar la Peregrinación a Luján
Leé también Polémica con Vicky Xipolitakis: la descubrieron haciendo trampa en la peregrinación a Luján
Polémica con Vicky Xipolitakis: la descubrieron haciendo trampa en la peregrinación a Luján

El conductor de A24 aprovechó para criticarlo después de que un usuario identificado como El Prensero, en X, replicara al especialista en el tiempo por sus comentarios sobre la caminata: “Lamentables las palabras del meteorólogo de TN Matías Bertolotti, que calificó de ‘denigrante’ la peregrinación a Luján. Millones caminan con fe y esperanza para pedir pan, salud y trabajo. Burlarse de eso es faltar el respeto al pueblo y a su fe”.

Frente a este mensaje, Feinmann agregó: “Coincido. @mati_bertolotti es una vergüenza. Mal educado. Ofende a millones de católicos. Repudiable”.

WhatsApp Image 2025-10-08 at 12.25.00

El comentario original de Bertolotti se produjo mientras daba el pronóstico del tiempo, el pasado lunes a primera hora en TN, y se refería a las imágenes de los peregrinos caminando bajo el temporal: “Es denigrante lo que hicieron”, dijo al aire indignado. Luego, añadió: “Es terrible. Cuando les importa nada... Con tal de que la fe me va a salvar. ¿Vieron a la gente caminando con el agua por las rodillas?

Embed

El video se difundió rápidamente a través de la cuenta de X @RealTimeRating y se volvió viral, generando críticas de varios usuarios.

En un tono subido, Bertolotti luego le respondió a una mujer que lo había cuestionado y aclaró que su comentario estaba dirigido a la organización del evento: “Denigrante no es a los fieles, es a quien debía cuidarlos y no tomó en cuenta los riesgos de la noche ante una alerta naranja. ¿Si había un muerto qué pasaba?”, escribió en X.

bertolotti

“En países serios, responsables, se suspende todo. Insisto, gracias a Dios no hubo muertos, sí muchos atendidos. Pero hay que respetar las alertas”, cerró el meteorólogo.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Eduardo Feinmann Matías Bertolotti Peregrinación a Luján
Notas relacionadas
Durísima crítica del meteorólogo Matías Bertolotti a la Peregrinación a Luján: "Denigrante"
Eduardo Feinmann cruzó con todo a Matías Bertolotti por su dura crítica a la peregrinación a Luján
Exclusivo de A24: el video de Espert con Fred Machado que dio a conocer Eduardo Feinmann

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar