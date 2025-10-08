Feinmann cruzó duramente al meteorólogo Matías Bertolotti por criticar la Peregrinación a Luján

Embed

El video se difundió rápidamente a través de la cuenta de X @RealTimeRating y se volvió viral, generando críticas de varios usuarios.

En un tono subido, Bertolotti luego le respondió a una mujer que lo había cuestionado y aclaró que su comentario estaba dirigido a la organización del evento: “Denigrante no es a los fieles, es a quien debía cuidarlos y no tomó en cuenta los riesgos de la noche ante una alerta naranja. ¿Si había un muerto qué pasaba?”, escribió en X.

bertolotti

“En países serios, responsables, se suspende todo. Insisto, gracias a Dios no hubo muertos, sí muchos atendidos. Pero hay que respetar las alertas”, cerró el meteorólogo.