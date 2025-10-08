Eduardo Feinmann cruzó con todo a Matías Bertolotti por su dura crítica a la peregrinación a Luján

Embed

Además, defendió su labor profesional y la importancia del trabajo meteorológico. “La fe nunca puede estar por encima de tu vida, por más que aparezcan boludos a bardear con el pronóstico, nosotros estudiamos justamente para informar sobre eventos severos”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó que “en países serios y responsables se suspende todo” ante una alerta climática y destacó que “gracias a Dios no hubo muertos, sí muchos atendidos”. Como ejemplo, recordó que “las maratones en la ciudad de Buenos Aires se suspendieron ya desde el viernes”.

Por último, le restó importancia a los insultos que recibió en redes sociales y cerró con ironía: “Igual, los insultos me los paso por los...”. De esta forma, un comentario que buscaba llamar la atención sobre la seguridad terminó desatando un intenso debate sobre los límites entre la fe, la responsabilidad y la comunicación pública.

¿Por qué Rodrigo Lussich cruzó a Matías Bertolotti?

Semanas atrás, Matías Bertolotti salió en defensa de los meteorólogos tras las críticas por las inundaciones en Bahía Blanca. El especialista de TN apuntó directamente contra Rodrigo Lussich y Migue Granados.

"Vamos a decirlo, gente como Rodrigo Lussich, que tiene un montón de seguidores, es una vergüenza que hagan esto. Migue Granados, no aprendiste nada de tu viejo. Miren lo que está padeciendo ahora la gente. La gente está sufriendo y dónde están todos los chistes de ustedes hacia los meteorólogos que tratábamos de advertir que esto podía venir, que esto iba por acá y por allá", expresó.

Este lunes, en Intrusos (América TV), Rodrigo Lussich se tomó unos minutos al cierre del programa para responder a las declaraciones de Bertolotti con un fuerte descargo.

"A propósito de un escalón humorístico que hicimos con respecto a los meteorólogos, se mostró muy ofendido Matías Bertolotti. Yo hago humor permanentemente. En la catarata de cosas que hago y digo, por momentos, me paso tres pueblos o digo algo que resulte ofensivo y no tengo problemas en pedir disculpas, pero voy a seguir equivocándome porque prefiero tirarme a la pileta que autocensurarme", comenzó diciendo el conductor.

"Ahora, querer linkearme a mí a la tragedia de Bahía Blanca es un golpe bajo y no te lo voy a permitir, Matías Bertolotti", remarcó Lussich.

"Si ustedes, como meteorólogos, profesión de la que han hecho un negocio en la TV, en los canales de cable, la pifian y después los putean, es un tema que ustedes tendrán que ver cómo lo manejan", continuó.

Finalmente, concluyó: "Quiero dejar en claro que no me van a endilgar a mí que por las cosas que se dicen cuando uno critica, no dan las alertas que tienen que dar cuando pasan cosas como lo que pasó en Bahía Blanca. El viernes a la noche, en Buenos Aires, gente que no tiene para llegar a fin de mes guardó el auto en una cochera porque ustedes habían dicho que se venía para acá la tormenta de Bahía Blanca. Cayó un agua normal. No los vi inmolarse por sus colegas, que han sido echados del servicio meteorológico como lo hicieron por un chiste que yo hice acá... No te vi inmolarte, Matías Bertolotti. ¡Somos pocos y nos conocemos mucho!".