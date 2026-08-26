Fainá casera: la receta fácil y súper crocante para acompañar la pizza

Tradicional en las pizzerías porteñas, la fainá es un clásico para acompañar la pizza, especialmente la de muzzarella.
Originaria de Génova y adoptada por la gastronomía porteña, la fainá es el complemento clásico e ideal de la pizza.
Originaria de Génova y adoptada por la gastronomía porteña, la fainá es el complemento clásico e ideal de la pizza.
Tradicional en las pizzerías porteñas, la fainá es un clásico para acompañar la pizza, especialmente la de muzzarella.
Esta preparación, hecha a base de harina de garbanzo, llegó desde la cocina genovesa a fines del siglo XIX, de la mano de los inmigrantes italianos, y rápidamente se incorporó a la gastronomía porteña.
Aunque parece una receta simple, lograr una fainá casera dorada, pareja y fácil de desmoldar requiere seguir algunos pasos clave.
Para empezar, se mezclan 200 gramos de harina de garbanzo con 500 mililitros de agua en un recipiente grande, batiendo bien hasta obtener una preparación homogénea y sin grumos. Si se busca una textura más fina, se puede colar la mezcla. Luego se incorporan dos o tres cucharadas de aceite de oliva y se integra todo.
El secreto está en el reposo: la preparación debe taparse y guardarse en la heladera hasta el día siguiente. Ese tiempo permite que la harina se hidrate por completo y mejora notablemente el resultado final.
Quienes prefieran darle un toque especial pueden agregar pimienta negra o cebolla de verdeo picada. Después, hay que precalentar el horno a 200 °C o un poco más.
Se engrasa bien una asadera, cubriendo toda la base con aceite, y se lleva al horno unos minutos para que tome temperatura. Luego se vuelca la mezcla sobre la placa caliente y se hornea durante 30 a 40 minutos, hasta que la superficie quede bien dorada.