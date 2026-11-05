Luis Zahera brilla en Netflix con la mejor película de suspenso y tan solo dura 96 minutos

Netflix apuesta por Infiesto, el policial español que comienza con un misterio inesperado

La historia de Infiesto comienza en marzo de 2020, durante los primeros días de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. España se preparó para establecer un confinamiento domiciliario obligatorio con el objetivo de frenar la propagación del virus.

En ese escenario, dos inspectores de policía recibieron una convocatoria que cambiaría el rumbo de sus jornadas. Debieron trasladarse hasta una pequeña localidad minera situada en las montañas de Asturias, donde ocurrió un descubrimiento que nadie esperaba.

Una joven que llevaba meses desaparecida y que había sido dada por muerta apareció con vida. El caso despertó numerosas preguntas. ¿Qué había sucedido durante todo ese tiempo? ¿Quién estuvo detrás de su desaparición? ¿Por qué apareció precisamente en ese lugar?

Según la sinopsis oficial de Netflix: "Mientras el coronavirus altera sus vidas por completo, dos detectives buscan a los responsables de un rapto que formaría parte de un siniestro patrón".

Luis Zahera arrasa en Netflix: el papel que se convirtió en uno de los grandes atractivos

Uno de los nombres que más llaman la atención dentro de la producción es Luis Zahera. El actor español participó en esta película policial y aportó su experiencia interpretativa a una historia marcada por la tensión y el misterio.

Zahera se destacó durante su trayectoria por su capacidad para construir personajes intensos, con personalidades complejas y una presencia que suele dejar huella en pantalla.

En Infiesto, su presencia forma parte de un reparto que sostiene una narración atravesada por situaciones límite.

El policial exige que sus personajes transmitan incertidumbre, preocupación y tensión. La investigación no solamente los enfrenta con un caso difícil, sino también con sus propias circunstancias personales.

La participación de Luis Zahera suma otro atractivo para quienes siguen el cine español y buscan producciones policiales con interpretaciones intensas.

El elenco principal de Infiesto con Luis Zahera

Isak Férriz

Iria del Río

Juan Fernández

Ismael Fritschi

Ana Villa

María Mera

Isabel Naveira

José Manuel Poga

Luis Zahera

Por qué Infiesto puede interesar a los amantes de las películas policiales

Las producciones policiales suelen apoyarse en un elemento central: un misterio que el espectador necesita resolver junto con los protagonistas.

En este caso, la aparición de una joven que llevaba meses dada por muerta funciona como el disparador de toda la historia. Pero Infiesto incorpora otros elementos que amplían el alcance de la propuesta.

La presencia de Luis Zahera agrega otro motivo de interés para quienes siguen las producciones españolas y reconocen su trabajo en la pantalla.

De esta manera, Netflix reúne en una misma película un caso criminal inquietante, un paisaje particular y un elenco encabezado por intérpretes españoles.

Mirá el tráiler oficial de Infiesto en Netflix