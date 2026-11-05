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Quién es Pedro Alliana, el vicepresidente que podría quedar al frente de Paraguay tras la renuncia de Santiago Peña

El actual vicepresidente quedaría al frente del Gobierno hasta agosto de 2028, cuando finaliza el mandato constitucional.

El vicepresidente de Paraaguay

El vicepresidente de Paraaguay, Pedro Alliana, asumiría la Presidencia. (Foto: gentileza El Independiente).

Pedro Alliana, actual vicepresidente de Paraguay, aparece como el principal candidato a suceder a Santiago Peña en el Poder Ejecutivo, luego de que el mandatario presentara su renuncia este jueves. El actual vicepresidente podría quedar al frente de la Presidencia hasta agosto de 2028, aunque la transición dependerá de la aceptación formal de la dimisión.

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La salida de Peña se produjo en medio de una crisis política y financiera desatada por el colapso de Ueno Bank, que profundizó los cuestionamientos a su administración y abrió el camino a un posible juicio político en el Congreso. En ese contexto, Alliana aparece como la figura central para garantizar la continuidad institucional del Gobierno.

El hasta ahora binomio presidencial de Paraguay. (Foto: redes sociales).

El hasta ahora binomio presidencial de Paraguay. (Foto: redes sociales).

Conocido por el apodo de “Mangui”, es uno de los dirigentes de mayor peso dentro de la Asociación Nacional Republicana (ANR), el Partido Colorado. Antes de llegar a la vicepresidencia, construyó una extensa trayectoria que incluye la gobernación de Ñeembucú, una banca en Diputados y la conducción nacional de su partido.

De la gobernación de Ñeembucú a la conducción del Partido Colorado

Alliana nació el 19 de febrero de 1974 en Pilar, capital del departamento de Ñeembucú. Antes de desarrollar su carrera política, trabajó en el comercio. Su desembarco en la función pública comenzó a consolidarse en 2008, cuando fue elegido gobernador de ese departamento.

Permaneció en el cargo hasta 2012 y al año siguiente llegó a la Cámara de Diputados como representante de Ñeembucú. En 2018 consiguió la reelección y durante su paso por el Congreso presidió la Cámara Baja en distintos períodos, entre 2019 y 2022.

Su crecimiento político también se apoyó en su participación dentro de la estructura partidaria. En julio de 2015 asumió la presidencia de la Junta de Gobierno de la ANR, una posición que ocupó hasta enero de 2023.

Desde allí fortaleció su influencia dentro de Honor Colorado, el movimiento interno encabezado por el expresidente Horacio Cartes, uno de los principales referentes del oficialismo paraguayo.

El vínculo político con Horacio Cartes y Santiago Peña

La cercanía con Cartes fue determinante para el posicionamiento de Alliana dentro del Partido Colorado. Con el paso de los años se convirtió en uno de sus dirigentes de confianza y en un articulador de acuerdos dentro del espacio político.

Esa relación tuvo un papel central en la conformación de la fórmula presidencial de 2023, cuando acompañó a Santiago Peña como candidato a vicepresidente. La dupla ganó las elecciones generales del 30 de abril y asumió el poder el 15 de agosto de ese año.

Durante la gestión, Alliana mantuvo una participación activa en el vínculo entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. Su peso dentro del partido y su llegada a distintos sectores del oficialismo lo convirtieron en una figura importante para la gobernabilidad de Peña.

Sin embargo, la crisis financiera vinculada a Ueno Bank alteró el escenario político. Los cuestionamientos a la gestión presidencial, el avance de las presiones opositoras y los movimientos dentro del propio oficialismo terminaron por poner en duda la continuidad de Peña.

Cómo será la sucesión presidencial en Paraguay

Si la renuncia de Santiago Peña es aceptada, Pedro Alliana deberá asumir la Presidencia para completar el actual período constitucional, que concluye en agosto de 2028.

El cambio abriría una nueva etapa en el Gobierno paraguayo, con un dirigente estrechamente vinculado a Horacio Cartes al frente del Poder Ejecutivo.

La salida de Peña también dejará vacante la vicepresidencia. Esa situación deberá resolverse de acuerdo con el mecanismo previsto en el artículo 234 de la Constitución de Paraguay, que establece el procedimiento para cubrir las vacancias en la fórmula presidencial.

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