Quién es Pedro Alliana, el vicepresidente que podría quedar al frente de Paraguay tras la renuncia de Santiago Peña

Permaneció en el cargo hasta 2012 y al año siguiente llegó a la Cámara de Diputados como representante de Ñeembucú. En 2018 consiguió la reelección y durante su paso por el Congreso presidió la Cámara Baja en distintos períodos, entre 2019 y 2022.

Su crecimiento político también se apoyó en su participación dentro de la estructura partidaria. En julio de 2015 asumió la presidencia de la Junta de Gobierno de la ANR, una posición que ocupó hasta enero de 2023.

Desde allí fortaleció su influencia dentro de Honor Colorado, el movimiento interno encabezado por el expresidente Horacio Cartes, uno de los principales referentes del oficialismo paraguayo.

El vínculo político con Horacio Cartes y Santiago Peña

La cercanía con Cartes fue determinante para el posicionamiento de Alliana dentro del Partido Colorado. Con el paso de los años se convirtió en uno de sus dirigentes de confianza y en un articulador de acuerdos dentro del espacio político.

Esa relación tuvo un papel central en la conformación de la fórmula presidencial de 2023, cuando acompañó a Santiago Peña como candidato a vicepresidente. La dupla ganó las elecciones generales del 30 de abril y asumió el poder el 15 de agosto de ese año.

Durante la gestión, Alliana mantuvo una participación activa en el vínculo entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. Su peso dentro del partido y su llegada a distintos sectores del oficialismo lo convirtieron en una figura importante para la gobernabilidad de Peña.

Sin embargo, la crisis financiera vinculada a Ueno Bank alteró el escenario político. Los cuestionamientos a la gestión presidencial, el avance de las presiones opositoras y los movimientos dentro del propio oficialismo terminaron por poner en duda la continuidad de Peña.

Cómo será la sucesión presidencial en Paraguay

Si la renuncia de Santiago Peña es aceptada, Pedro Alliana deberá asumir la Presidencia para completar el actual período constitucional, que concluye en agosto de 2028.

El cambio abriría una nueva etapa en el Gobierno paraguayo, con un dirigente estrechamente vinculado a Horacio Cartes al frente del Poder Ejecutivo.

La salida de Peña también dejará vacante la vicepresidencia. Esa situación deberá resolverse de acuerdo con el mecanismo previsto en el artículo 234 de la Constitución de Paraguay, que establece el procedimiento para cubrir las vacancias en la fórmula presidencial.