Quién era Estefanía Crystal Monzón, la mujer que apareció asesinada tras llevar a su hija al colegio

No se sabía nada de Estefanía Crystal Monzón, de 30 años, desde el lunes. (Foto: Redes Sociales, mejorada con IA)

La preocupación creció con el paso de las horas y, finalmente, la madre de Estefanía denunció su desaparición el martes por la mañana. Los investigadores comenzaron a reconstruir sus últimos movimientos y pusieron especial atención en la vivienda donde residía junto a sus hijas y su ex pareja.

Una separación conflictiva y las señales de violencia

Estefanía había mantenido una relación sentimental de aproximadamente un año con Iván Lencina. Aunque el vínculo había terminado, ambos continuaban viviendo en la misma propiedad. Según relató una amiga de la víctima, el hombre permanecía en la casa porque no tenía otro lugar donde instalarse.

La mujer también describió una relación atravesada por situaciones de violencia y aseguró que, en diferentes oportunidades, había observado moretones en los brazos de Estefanía. Estas declaraciones fueron incorporadas a la investigación y permitieron conocer detalles sobre el contexto en el que vivía la víctima antes de desaparecer.

El estremecedor testimonio de las tres hijas de Estefanía Monzón

Uno de los elementos más importantes de la investigación surgió de las declaraciones de las tres hijas de la víctima. Las niñas fueron entrevistadas mediante el sistema de Cámara Gesell, un procedimiento especialmente diseñado para obtener testimonios de menores de edad en un entorno protegido.

Según trascendió, durante esas entrevistas relataron situaciones de violencia que habría sufrido su madre mientras convivía con el acusado. Sus declaraciones fueron consideradas relevantes por los investigadores y contribuyeron a fortalecer la hipótesis de un crimen cometido en un contexto de violencia de género.

Manchas de sangre, objetos personales y una búsqueda con perros

Durante las primeras inspecciones realizadas en la propiedad, los investigadores encontraron varios objetos que pertenecían a Estefanía. Entre ellos estaban su bicicleta, auriculares, cartera y billetera. Sin embargo, había un elemento que llamaba especialmente la atención: su teléfono celular no estaba en la vivienda.

Además, los peritos de la Policía Científica detectaron manchas de sangre en el interior de la casa, un indicio que profundizó las sospechas sobre lo que podía haber ocurrido. El miércoles, los investigadores realizaron un nuevo procedimiento con perros especialmente entrenados para localizar restos humanos.

Estefanía Monzón había sido vista por última vez el lunes en General Rodríguez. (Foto: Facebook)

Los animales marcaron un sector del terreno donde había basura y chapas acumuladas. Al revisar ese lugar, los efectivos encontraron el cuerpo sin vida de Estefanía, que había sido ocultado debajo de esos materiales. El descubrimiento confirmó el desenlace fatal de la búsqueda y derivó en la detención de Lencina.

Qué se sabe del detenido y cómo continúa la investigación del femicidio

Tras el hallazgo del cadáver, Iván Lencina quedó detenido e imputado por homicidio agravado por el vínculo, mientras la Justicia investiga las circunstancias en las que se produjo la muerte. La causa quedó bajo la intervención de la fiscal Alejandra Rodríguez, titular de la UFI N° 9 de Moreno-General Rodríguez, quien dispuso la realización de la autopsia.

El estudio forense será fundamental para determinar la causa y las circunstancias del fallecimiento, mientras los investigadores avanzan con el análisis de los elementos recolectados en la vivienda y los testimonios incorporados al expediente. La investigación busca establecer cómo se produjo el crimen y reconstruir qué ocurrió desde la última vez que Estefanía fue vista con vida hasta el hallazgo de su cuerpo.