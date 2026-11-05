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Quién era Estefanía Crystal Monzón, la mujer que apareció asesinada tras llevar a su hija al colegio

La víctima tenía 30 años y era madre de tres nenas. Su ex pareja fue detenido después de que los investigadores encontraran el cadáver debajo de basura y chapas.

La víctima desapareció tras llevar a su hija menor al colegio. (Foto: gentileza El Doce TV).

La víctima desapareció tras llevar a su hija menor al colegio. (Foto: gentileza El Doce TV).

El femicidio de Estefanía Crystal Monzón, una mujer de 30 años y madre de tres hijas, conmocionó a la localidad bonaerense de General Rodríguez. La víctima había desaparecido el lunes después de llevar a su hija menor a la escuela y tras dos días de búsqueda, su cuerpo fue encontrado oculto en la vivienda que compartía con su expareja, Iván Lencina, quien quedó detenido e imputado por el crimen.

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La investigación permitió reconstruir las últimas horas de la mujer y sacar a la luz una convivencia marcada por presuntos episodios de violencia de género. Los testimonios de sus tres hijas, de 6, 11 y 13 años, aportaron información relevante para esclarecer lo ocurrido.

El hallazgo se produjo en una propiedad ubicada sobre Rafael Obligado al 100, en el barrio Los Perales, donde los investigadores encontraron rastros de sangre y pertenencias personales de la víctima. El lunes por la mañana, Estefanía salió de su vivienda para acompañar a su hija de 6 años hasta la Escuela Primaria N° 9, en General Rodríguez, y ese fue el último momento en el que se tuvo conocimiento de sus movimientos.

Horas después, cuando llegó el horario de salida, nadie se presentó a retirar a la nena. Ante esa situación, las autoridades escolares se comunicaron con la familia para advertir lo que estaba ocurriendo.

No se sabía nada de Estefanía Crystal Monzón, de 30 años, desde el lunes. (Foto: Redes Sociales, mejorada con IA)

No se sabía nada de Estefanía Crystal Monzón, de 30 años, desde el lunes. (Foto: Redes Sociales, mejorada con IA)

La preocupación creció con el paso de las horas y, finalmente, la madre de Estefanía denunció su desaparición el martes por la mañana. Los investigadores comenzaron a reconstruir sus últimos movimientos y pusieron especial atención en la vivienda donde residía junto a sus hijas y su ex pareja.

Una separación conflictiva y las señales de violencia

Estefanía había mantenido una relación sentimental de aproximadamente un año con Iván Lencina. Aunque el vínculo había terminado, ambos continuaban viviendo en la misma propiedad. Según relató una amiga de la víctima, el hombre permanecía en la casa porque no tenía otro lugar donde instalarse.

La mujer también describió una relación atravesada por situaciones de violencia y aseguró que, en diferentes oportunidades, había observado moretones en los brazos de Estefanía. Estas declaraciones fueron incorporadas a la investigación y permitieron conocer detalles sobre el contexto en el que vivía la víctima antes de desaparecer.

El estremecedor testimonio de las tres hijas de Estefanía Monzón

Uno de los elementos más importantes de la investigación surgió de las declaraciones de las tres hijas de la víctima. Las niñas fueron entrevistadas mediante el sistema de Cámara Gesell, un procedimiento especialmente diseñado para obtener testimonios de menores de edad en un entorno protegido.

Según trascendió, durante esas entrevistas relataron situaciones de violencia que habría sufrido su madre mientras convivía con el acusado. Sus declaraciones fueron consideradas relevantes por los investigadores y contribuyeron a fortalecer la hipótesis de un crimen cometido en un contexto de violencia de género.

Manchas de sangre, objetos personales y una búsqueda con perros

Durante las primeras inspecciones realizadas en la propiedad, los investigadores encontraron varios objetos que pertenecían a Estefanía. Entre ellos estaban su bicicleta, auriculares, cartera y billetera. Sin embargo, había un elemento que llamaba especialmente la atención: su teléfono celular no estaba en la vivienda.

Además, los peritos de la Policía Científica detectaron manchas de sangre en el interior de la casa, un indicio que profundizó las sospechas sobre lo que podía haber ocurrido. El miércoles, los investigadores realizaron un nuevo procedimiento con perros especialmente entrenados para localizar restos humanos.

Estefanía Monzón había sido vista por última vez el lunes en General Rodríguez. (Foto: Facebook)

Estefanía Monzón había sido vista por última vez el lunes en General Rodríguez. (Foto: Facebook)

Los animales marcaron un sector del terreno donde había basura y chapas acumuladas. Al revisar ese lugar, los efectivos encontraron el cuerpo sin vida de Estefanía, que había sido ocultado debajo de esos materiales. El descubrimiento confirmó el desenlace fatal de la búsqueda y derivó en la detención de Lencina.

Qué se sabe del detenido y cómo continúa la investigación del femicidio

Tras el hallazgo del cadáver, Iván Lencina quedó detenido e imputado por homicidio agravado por el vínculo, mientras la Justicia investiga las circunstancias en las que se produjo la muerte. La causa quedó bajo la intervención de la fiscal Alejandra Rodríguez, titular de la UFI N° 9 de Moreno-General Rodríguez, quien dispuso la realización de la autopsia.

El estudio forense será fundamental para determinar la causa y las circunstancias del fallecimiento, mientras los investigadores avanzan con el análisis de los elementos recolectados en la vivienda y los testimonios incorporados al expediente. La investigación busca establecer cómo se produjo el crimen y reconstruir qué ocurrió desde la última vez que Estefanía fue vista con vida hasta el hallazgo de su cuerpo.

En pocas palabras

  • Femicidio de Estefanía Monzón: Mujer de 30 años y madre de tres hijas fue encontrada asesinada en General Rodríguez.
  • Contexto de violencia: Convivía con su expareja, Iván Lencina, y testimonios de sus hijas señalaron episodios de violencia de género.
  • Hallazgo del cuerpo: El cadáver fue encontrado oculto bajo basura y chapas en la vivienda que compartía con su ex.
Resumen generado por Thinkindot AI
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