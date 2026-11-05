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Se conoció el fallo del Tribunal de Disciplina de la AFA para los expulsados en el Superclásico y hay bronca en River

Crece la indignación en River a la espera del dictamen del Tribunal de Disciplina tras el Superclásico.

Se conoció el fallo del Tribunal de Disciplina de la AFA para los expulsados en el Superclásico y hay bronca en River

Lo que hasta este miércoles representaba una constante preocupación en los pasillos del Estadio Monumental ingresará en sus horas más críticas para sumarle un nuevo capítulo a la tirante relación institucional entre River Plate y la Asociación del Fútbol Argentino. Luego de la derrota en La Bombonera y la posterior nota formal presentada por el presidente Stéfano Di Carlo solicitando que el árbitro Nicolás Ramírez no vuelva a dirigir al equipo, el Tribunal de Disciplina de la AFA se encamina a expedirse con una severa sanción de tres fechas de suspensión para Gonzalo Montiel, tras ver la tarjeta roja directa por "juego brusco grave" por una fuerte infracción sobre Lautaro Blanco.

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Con la publicación del boletín oficial prevista para este jueves por la tarde, el dictamen dejará al lateral derecho al margen de los compromisos decisivos del equipo. Cachete deberá cumplir tres partidos de inhabilitación: frente a Aldosivi, el choque por los octavos de final del Torneo Clausura y la instancia posterior, ya sea en cuartos de final o recién en el arranque del Torneo Apertura 2027, salvo que medie un indulto o amnistía previa.

Por qué genera tanta indignación en River el fallo disciplinario hacia Gonzalo Montiel

El malestar de la directiva y el cuerpo técnico se agudiza por la disparidad en las evaluaciones disciplinarias. En Núñez consideran que la jugada del lateral xeneize sobre Tobías Andrada no fue juzgada con la misma severidad, por lo que Lautaro Blanco podrá jugar sin inconvenientes este fin de semana. A ese marcado contraste se le suma la comparación directa con los antecedentes del presente Torneo Clausura, donde de las 11 expulsiones por juego brusco registradas, tres recibieron una sola fecha de pena y las ocho restantes acumularon dos partidos, habiendo sido reducida a un encuentro la sanción de Franco Nicola (Atlético Tucumán).

Ante este panorama, la banda derecha del conjunto millonario quedará en manos del uruguayo González. El defensor, que hasta el momento registra apenas seis apariciones con la camiseta del club y dos titularidades (en la derrota ante Aldosivi y la igualdad con Vélez), se prepara para saltar desde el arranque ante el Tiburón en el Estadio José María Minella y consolidarse en los cruces mano a mano.

Qué sanción recibirá Lucas Martínez Quarta y qué variantes analiza el cuerpo técnico en la zaga

En contraste con la situación de Montiel, la resolución disciplinaria para el otro expulsado del clásico tendrá una escala menor. Lucas Martínez Quarta recibirá una sola fecha de suspensión, debido a que el informe arbitral tipificó su infracción como un corte de acción por malograr una oportunidad manifiesta de gol, figura anteriormente catalogada como último recurso.

Pese a que el "Chino" estará en condiciones de retornar para la fase eliminatoria de playoffs, su titularidad no se encuentra asegurada. Tras otro fallo en un partido determinante, el cuerpo técnico analiza alternativas en el esquema defensivo y el juvenil Lautaro Rivero podría meterse en el once inicial de cara a los octavos de final.

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