Se conoció el fallo del Tribunal de Disciplina de la AFA para los expulsados en el Superclásico y hay bronca en River

Qué sanción recibirá Lucas Martínez Quarta y qué variantes analiza el cuerpo técnico en la zaga

En contraste con la situación de Montiel, la resolución disciplinaria para el otro expulsado del clásico tendrá una escala menor. Lucas Martínez Quarta recibirá una sola fecha de suspensión, debido a que el informe arbitral tipificó su infracción como un corte de acción por malograr una oportunidad manifiesta de gol, figura anteriormente catalogada como último recurso.

Pese a que el "Chino" estará en condiciones de retornar para la fase eliminatoria de playoffs, su titularidad no se encuentra asegurada. Tras otro fallo en un partido determinante, el cuerpo técnico analiza alternativas en el esquema defensivo y el juvenil Lautaro Rivero podría meterse en el once inicial de cara a los octavos de final.