Se conoció el fallo del Tribunal de Disciplina de la AFA para los expulsados en el Superclásico y hay bronca en River

Lo que hasta este miércoles representaba una constante preocupación en los pasillos del Estadio Monumental ingresará en sus horas más críticas para sumarle un nuevo capítulo a la tirante relación institucional entre River Plate y la Asociación del Fútbol Argentino. Luego de la derrota en La Bombonera y la posterior nota formal presentada por el presidente Stéfano Di Carlo solicitando que el árbitro Nicolás Ramírez no vuelva a dirigir al equipo, el Tribunal de Disciplina de la AFA se encamina a expedirse con una severa sanción de tres fechas de suspensión para Gonzalo Montiel, tras ver la tarjeta roja directa por "juego brusco grave" por una fuerte infracción sobre Lautaro Blanco.