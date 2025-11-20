En vivo Radio La Red
Recetas
RECETA

Flan de banana casero: una forma diferente y simple de aprovechar la fruta madura

El flan es un clásico de la mesa argentina, pero esta variante de banana aprovecha frutas maduras y ofrece una preparación simple, económica y con una textura especial. Paso a paso para hacerlo en casa con ingredientes básicos.

Hay preparaciones que nacen de la necesidad de no desperdiciar alimentos y terminan convirtiéndose en recetas que vale la pena repetir. El flan de banana es uno de esos casos: una alternativa casera, suave y económica que utiliza bananas maduras —esas que suelen quedar en la cocina sin un destino claro— y las transforma en un postre cremoso con un toque frutal muy particular.

Si bien el flan tradicional se elabora con huevos, leche y azúcar, esta versión suma bananas pisadas que aportan dulzor natural y una textura un poco más densa. El resultado es un postre que mantiene la esencia del flan clásico, pero con un sabor distintivo que lo vuelve ideal para quienes disfrutan de las recetas fáciles, rendidoras y sin complicaciones.

Qué ingredientes se necesitan para hacer flan de banana casero

Para preparar este flan no se requieren ingredientes fuera de lo común. La receta se basa en productos simples que se encuentran en la mayoría de las cocinas:

  • 2 bananas maduras

  • 3 huevos

  • 500 ml de leche

  • 5 cucharadas de azúcar

  • 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)

  • Caramelo: 5 cucharadas de azúcar y un chorrito de agua

Las bananas deben estar bien maduras, ya que eso facilita el pisado y aporta mayor dulzor. El resto de los ingredientes corresponde a lo que suele utilizarse en un flan tradicional.

Cómo se prepara el caramelo para el molde

Antes de comenzar con la mezcla principal, es necesario preparar el caramelo que irá en la base del molde. Para eso, se coloca el azúcar en una sartén o cacerola pequeña a fuego medio. Cuando comienza a fundirse y tomar color, se puede agregar apenas unas gotas de agua para ayudar a que se distribuya de forma pareja.

El punto ideal es un caramelo dorado, no demasiado oscuro para evitar el sabor amargo. Una vez listo, se vierte con cuidado en el molde elegido, inclinándolo para cubrir uniformemente la base.

Cómo se arma la mezcla del flan de banana

El paso principal consiste en pisar las bananas hasta obtener un puré sin grumos. A esto se le agregan los huevos, el azúcar, la leche y, si se desea, la esencia de vainilla. Todo se mezcla bien, ya sea con batidor manual o licuadora. La clave es integrar, no batir en exceso para que el flan no forme demasiadas burbujas.

Con la mezcla lista, se vierte sobre el molde caramelizado.

Cuál es la mejor forma de cocinar el flan

El flan puede cocinarse de dos maneras: al baño maría en horno o en olla.

En horno:

  • Precalentar a temperatura media.

  • Colocar el molde dentro de una fuente con agua caliente.

  • Cocinar entre 45 y 60 minutos, dependiendo del tamaño del molde.

En olla:

  • Colocar el molde dentro de una olla con agua que llegue a la mitad del molde.

  • Tapar y cocinar aproximadamente 40 minutos a fuego bajo.

En ambos casos, el flan estará listo cuando al insertar un palillo o cuchillo salga limpio.

Cómo se sirve y con qué se acompaña el flan de banana

Una vez cocido, es importante dejarlo enfriar antes de desmoldarlo. El caramelo, al derretirse nuevamente, facilita que el flan se desprenda sin romperse.

El flan de banana puede servirse solo, con crema, con dulce de leche o incluso con rodajas de banana fresca para reforzar el sabor. Es una opción perfecta para aprovechar fruta madura, ideal para postre o merienda.

