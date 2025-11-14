La receta de panqueques de chocolate que sorprende por su sabor y textura

2 huevos

250 ml de leche

120 g de harina común

2 cucharadas de cacao amargo

1 cucharada de azúcar (opcional, para una versión más dulce)

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 pizca de sal

Manteca o aceite para engrasar la sartén

El cacao amargo es fundamental para lograr el color característico y evitar que la preparación resulte demasiado dulce. Si se prefiere un sabor más intenso, se puede aumentar ligeramente la cantidad de cacao.

Paso a paso para preparar la receta

Mezclar los ingredientes líquidos: en un bol, batir los huevos junto con la leche y la esencia de vainilla.

Incorporar los secos: agregar la harina previamente tamizada, el cacao, el azúcar y la pizca de sal. Integrar hasta obtener una mezcla sin grumos.

Dejar reposar la masa: aunque no es obligatorio, dejarla descansar 10 minutos mejora la textura final.

Calentar la sartén: engrasarla con manteca o aceite y llevarla a fuego medio.

Cocinar los panqueques: colocar un cucharón pequeño de mezcla, distribuirla moviendo la sartén y cocinar 1 minuto por lado, o hasta que los bordes se despeguen con facilidad.

Repetir el proceso: engrasar suavemente entre cada panqueque para evitar que se adhieran.

La masa debe quedar fluida, no espesa. Si la consistencia es demasiado densa, se puede añadir una o dos cucharadas de leche.

Cómo servirlos para que queden irresistibles

La mejor parte de los panqueques de chocolate es que se adaptan a cualquier acompañamiento. La opción más clásica es rellenarlos con dulce de leche, crema o frutas frescas como frutillas o banana. Otra alternativa es armar una torre intercalando rellenos para servirlos como postre.

Quienes prefieran algo más simple pueden espolvorearlos con azúcar impalpable o agregarles un chorrito de miel. También se pueden combinar con helado, salsa de chocolate o untables de frutos secos.

Consejos para que salgan perfectos desde la primera vez