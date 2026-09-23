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Escándalo: el hermano del Pipita Higuaín fue despedido por abuso físico y sexismo

Federico Higuaín, hermano del Pipita, fue despedido de su cargo como entrenador del Columbus Crew tras ser acusado por abuso físico y sexismo contra una árbitra. Los detalles.

Federico Higuaín

Federico Higuaín, hermano del Pipita, fue despedido de su cargo como entrenador del Columbus Crew. 

Un verdadero terremoto institucional se desató en el fútbol norteamericano. El Columbus Crew confirmó este martes la desvinculación de Federico Higuaín de su cargo como director técnico del equipo filial, el hermano del Pipita Higuaín e hijo de Jorge "Pipa" Higuaín, luego de que la Asociación de Árbitros Profesionales de Estados Unidos (PSRA) lo señalara públicamente por protagonizar un episodio de violencia física y comentarios denigrantes contra una jueza de línea.

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El grave incidente ocurrió el pasado 23 de agosto, al término de un encuentro disputado por el Columbus Crew 2 en la MLS Next Pro, categoría de desarrollo ligada a la Major League Soccer. Según denunció el sindicato arbitral en un duro comunicado, el entrenador argentino de 41 años cometió "dos actos deliberados de abuso físico y sexismo contra una árbitra femenina" durante el saludo protocolar posterior al partido.

Qué fue lo que pasó entre el hermano del Pipita Higuaín y la árbitra en la MLS

La reconstrucción formulada por la PSRA detalló que el estratega le apretó la mano a la jueza con excesiva fuerza y se negó a soltarla en tres oportunidades, a pesar de los reiterados pedidos de la oficial para que la liberara. Dicha agresión física estuvo acompañada por una frase de intimidación de género directa: “No lo olvides, este es un juego de hombres”.

En primera instancia, la liga sancionó al DT con dos partidos de suspensión. Sin embargo, el gremio arbitral consideró que el castigo resultaba insuficiente en relación a la gravedad de los hechos, señalando que el reglamento de U.S. Soccer exige penas mínimas de tres encuentros para agarres con fuerza y un período idéntico para casos de discriminación. “Las mujeres mejoran este deporte en todos sus niveles. No deberían tener que soportar intimidaciones ni comentarios degradantes para demostrarlo”, ratificó la entidad sindical.

Por qué decidió el Columbus Crew echar a Federico Higuaín de su cargo

Tras la presión pública ejercida por el organismo arbitral y la posterior identificación de Higuaín por parte de medios norteamericanos como The Athletic, la dirigencia del club de Ohio resolvió apartar de inmediato al argentino. La información periodística detalló además que el exfutbolista se mostró "reacio a hacer autocrítica o asumir la responsabilidad de sus actos" durante las reuniones internas, sumado a que no emitió disculpas de carácter público.

A través de un comunicado institucional firmado por Issa Tall, mánager general de la franquicia, la entidad oficializó la salida del exmediocampista de River Plate e Inter Miami: “Determinamos que es lo mejor para nuestro club, los jugadores y el personal de apoyo relevar a Federico Higuaín de sus responsabilidades. Tras las conversaciones de esta semana y una evaluación más profunda del último mes, los estándares de nuestro club sobre lo que se espera de un líder no se han cumplido”. De esta manera, se le puso un punto final abrupto a su ciclo en el banco de suplentes, donde se desempeñaba desde enero de 2025.

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