Escándalo: el hermano del Pipita Higuaín fue despedido por abuso físico y sexismo

Por qué decidió el Columbus Crew echar a Federico Higuaín de su cargo

Tras la presión pública ejercida por el organismo arbitral y la posterior identificación de Higuaín por parte de medios norteamericanos como The Athletic, la dirigencia del club de Ohio resolvió apartar de inmediato al argentino. La información periodística detalló además que el exfutbolista se mostró "reacio a hacer autocrítica o asumir la responsabilidad de sus actos" durante las reuniones internas, sumado a que no emitió disculpas de carácter público.

A través de un comunicado institucional firmado por Issa Tall, mánager general de la franquicia, la entidad oficializó la salida del exmediocampista de River Plate e Inter Miami: “Determinamos que es lo mejor para nuestro club, los jugadores y el personal de apoyo relevar a Federico Higuaín de sus responsabilidades. Tras las conversaciones de esta semana y una evaluación más profunda del último mes, los estándares de nuestro club sobre lo que se espera de un líder no se han cumplido”. De esta manera, se le puso un punto final abrupto a su ciclo en el banco de suplentes, donde se desempeñaba desde enero de 2025.