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Desafío matemático: casi nadie lo resuelve antes de los 10 segundos

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 26 + 8 × (10 + 11) - 6 × 6 + 40.

Leé también Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

1) Paréntesis

La suma encerrada entre paréntesis tiene prioridad.

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: esta operación con paréntesis para resolver sin perder los signos

10 + 11 = 21

La expresión queda así: 26 + 8 × 21 - 6 × 6 + 40

2) Multiplicaciones

Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.

8 × 21 = 168 | 6 × 6 = 36

La expresión queda así: 26 + 168 - 36 + 40

3) Sumas y restas

Finalmente se opera en orden de aparición.

26 + 168 = 194 |

194 - 36 = 158 |

158 + 40 = (?)

Resultado final: 198

El error común aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso, este tipo de juego resulta útil para entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles mientras se repasan reglas básicas de cálculo.

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