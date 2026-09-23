Desafío matemático: casi nadie lo resuelve antes de los 10 segundos

10 + 11 = 21

La expresión queda así: 26 + 8 × 21 - 6 × 6 + 40

2) Multiplicaciones

Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.

8 × 21 = 168 | 6 × 6 = 36

La expresión queda así: 26 + 168 - 36 + 40

3) Sumas y restas

Finalmente se opera en orden de aparición.

26 + 168 = 194 |

194 - 36 = 158 |

158 + 40 = (?)

Resultado final: 198

El error común aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso, este tipo de juego resulta útil para entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles mientras se repasan reglas básicas de cálculo.