Desafío matemático: casi nadie lo resuelve antes de los 10 segundos

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 26 + 8 × (10 + 11) - 6 × 6 + 40.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 26 + 8 × (10 + 11) - 6 × 6 + 40.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
La suma encerrada entre paréntesis tiene prioridad.
10 + 11 = 21
La expresión queda así: 26 + 8 × 21 - 6 × 6 + 40
Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.
8 × 21 = 168 | 6 × 6 = 36
La expresión queda así: 26 + 168 - 36 + 40
Finalmente se opera en orden de aparición.
26 + 168 = 194 |
194 - 36 = 158 |
158 + 40 = (?)
El error común aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso, este tipo de juego resulta útil para entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles mientras se repasan reglas básicas de cálculo.