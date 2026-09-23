La firme decisión de la Justicia por la revinculación de Morena Rial con su hijo Francesco

En tanto, Morena Rial se encuentra bajo el cuidado de su hijo más chico, Amadeo, fruto de su relación con el boxeador cordobés Matías Ogas, desde el momento en que cumple con la prisión domiciliaria hace casi seis meses. La joven había confirmado el final de esa relación en marzo de 2025.

El periodista Jorge Rial compartió en alguna ocasión imágenes en las redes compartiendo momentos familiares con su nieto más chico que enternecieron a sus seguidores.

Las personas claves para que Morena Rial pudiera obtener la prisión domiciliaria

La causa judicial que involucra a Morena Rial dio un paso decisivo durante el mes de marzo pasado, cuando la Cámara de Casación Penal dispuso en aquel momento que la joven pudiera acceder al beneficio de la prisión domiciliaria, bajo un régimen de monitoreo electrónico.

La resolución estuvo respaldada por un escrito presentado por la defensa, documento que llevaba las firmas de Jorge Rial y Rocío Rial. Ambos habían asumido el compromiso de desempeñarse como garantes ante la Justicia y manifestaron que velarían por el cumplimiento de todas las condiciones que fueran establecidas por el tribunal.

En esa presentación dejaron constancia de que brindarían contención tanto desde lo familiar como en el aspecto económico, con el objetivo de garantizar el bienestar de Morena Rial y de su pequeño hijo Amadeo.

Otro de los aspectos que resultó determinante para la decisión judicial fue la propuesta realizada por Rocío Rial, quien puso a disposición su vivienda para que allí se cumpliera la prisión domiciliaria. Ese ofrecimiento fue especialmente valorado por los magistrados al momento de resolver el pedido presentado por la defensa.