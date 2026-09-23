La firme decisión de la Justicia por la revinculación de Morena Rial con su hijo Francesco

Morena Rial y Facundo Ambrosioni se separaron definitivamente en 2020 después de varias idas y vueltas en la relación. El joven se instaló en Córdoba donde lleva adelante su vida y se encuentra al cuidado de su hijo Francesco.
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Se conoció la resolución de la Justicia mientras Morena Rial cumple prisión domiciliaria y su hijo Francesco se encuentra con el padre Facundo Ambrosioni en Córdoba.
Morena Rial y Facundo Ambrosioni se separaron definitivamente en 2020 después de varias idas y vueltas en la relación. El joven se instaló en Córdoba donde lleva adelante su vida y se encuentra al cuidado de su hijo Francesco.
En las últimas horas la jueza resolvió tras una audiencia de conciliación entre las partes que el cuidado del pequeño seguirá por parte del exfutbolista donde desarrolla hace tiempo su centro de vida mientras que la hija de Jorge Rial cumple con la prisión domiciliaria en Buenos Aires.
En ese sentido, se estableció un acuerdo para la revinculación de Morena Rial con el niño, que incluye videollamadas de la joven para charlar con su hijo y la predisposición de su expareja en viajar con Francesco a Buenos Aires para cuando los recesos escolares o sus actividades diarias así lo permitan.
La magistrada aceptó así el pedido de Ambrosioni por el cuidado unilateral de su hijo. “Facundo había pedido el cuidado personal unilateral, tuvimos la audiencia conciliatoria y ante todo lo expuesto la jueza falló a favor de él. Queremos que Francesco tenga una comunicación más fluida con ella”, explicó el letrado Diego Bustos en diálogo con TN Show.
En tanto, Morena Rial se encuentra bajo el cuidado de su hijo más chico, Amadeo, fruto de su relación con el boxeador cordobés Matías Ogas, desde el momento en que cumple con la prisión domiciliaria hace casi seis meses. La joven había confirmado el final de esa relación en marzo de 2025.
El periodista Jorge Rial compartió en alguna ocasión imágenes en las redes compartiendo momentos familiares con su nieto más chico que enternecieron a sus seguidores.
La causa judicial que involucra a Morena Rial dio un paso decisivo durante el mes de marzo pasado, cuando la Cámara de Casación Penal dispuso en aquel momento que la joven pudiera acceder al beneficio de la prisión domiciliaria, bajo un régimen de monitoreo electrónico.
La resolución estuvo respaldada por un escrito presentado por la defensa, documento que llevaba las firmas de Jorge Rial y Rocío Rial. Ambos habían asumido el compromiso de desempeñarse como garantes ante la Justicia y manifestaron que velarían por el cumplimiento de todas las condiciones que fueran establecidas por el tribunal.
En esa presentación dejaron constancia de que brindarían contención tanto desde lo familiar como en el aspecto económico, con el objetivo de garantizar el bienestar de Morena Rial y de su pequeño hijo Amadeo.
Otro de los aspectos que resultó determinante para la decisión judicial fue la propuesta realizada por Rocío Rial, quien puso a disposición su vivienda para que allí se cumpliera la prisión domiciliaria. Ese ofrecimiento fue especialmente valorado por los magistrados al momento de resolver el pedido presentado por la defensa.