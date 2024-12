Franco Colapinto reveló sus tradiciones navideñas y sorprendió a Albon y al jefe de Williams: el video

Colapinto y una charla navideña con sabor argentino

Durante el podcast, los protagonistas repasaron momentos destacados de la temporada pasada, pero lo más llamativo fue el tiempo que dedicaron a hablar sobre la Navidad en Argentina. A pedido de sus compañeros, Colapinto detalló con entusiasmo cómo se vive esta festividad en su tierra natal.

Franco Colapinto.jpg

"En Argentina, el 24 es nuestra celebración principal. No solemos comer temprano; normalmente cenamos a eso de las 10 de la noche. Después de la cena, esperamos hasta la medianoche para recibir los regalos y buscar a Santa Claus", comenzó explicando Franco, provocando risas en sus interlocutores.

Con un tono ameno y algo de picardía, el piloto añadió: "A veces decimos que lo vemos corriendo por el jardín o incluso en la chimenea. La familia se reúne, unas 25 personas o más, y todos buscan a Santa Claus. Es una tradición que siempre nos llena de alegría".

La Navidad en Argentina: de asados y tradiciones

Una de las anécdotas que más llamó la atención de Albon y Vowles fue la pasión argentina por el asado. Franco no escatimó en detalles: "Nos encantan las vacas, y lo siento por ellas, pero realmente son deliciosas. En Navidad, además del asado, comemos platos como el vitel toné, que tiene una influencia italiana muy marcada".

El joven piloto admitió entre risas que algunos de estos platos tradicionales no son de su total agrado, pero destacó la variedad de postres que se disfrutan durante la celebración. "Después de la comida, vienen los dulces, ¡y hay tantos que es imposible resistirse! Claro, luego tenés tiempo para perder peso", bromeó, provocando carcajadas en sus compañeros.

Franco Colapinto 1.jpg

Un Santa Claus “especial” y una confesión inesperada

La conversación tomó un giro más cómico cuando Alex Albon le preguntó hasta qué edad había buscado a Santa Claus. Con humor y sin dudarlo, Colapinto respondió: "¡Hasta los 17 años!" Su respuesta desató risas generalizadas en el estudio y marcó uno de los momentos más memorables del episodio.

Para Franco, estas tradiciones no solo son momentos de diversión, sino también una forma de mantener vivas las costumbres familiares. "Los chicos siempre buscan a Santa Claus, aunque sabemos que es más una excusa para disfrutar en familia. Lo importante es estar todos juntos", reflexionó.

Embed

Reconocimientos dentro y fuera de la pista para Colapinto

Aunque el foco del episodio estuvo en las festividades, no faltaron los elogios hacia Colapinto por parte de sus compañeros de equipo. Alex Albon, quien compartió nueve carreras con el argentino, destacó su enfoque dentro y fuera de las pistas. "Lo que más me impresionó de Franco es su capacidad para mantenerse relajado y confiado. Eso es algo que no siempre se ve en los pilotos jóvenes", comentó el tailandés.

Por su parte, James Vowles, director del equipo Williams, también tuvo palabras de admiración para el piloto de 21 años. "Tenés una madurez increíble para alguien de tu edad. Tu forma de conectar con todos en el garaje y de manejar la presión es algo que no se ve todos los días", afirmó.

Vowles incluso recordó cómo Franco enfrentó la presión de los fanáticos argentinos en las competencias internacionales: "Nunca dejaste que la expectativa de miles de argentinos te afectara. Es algo digno de admirar".

Franco Colapinto en los Premios Olimpia.jpg

Colapinto: espíritu navideño y sueños de Fórmula 1

Franco Colapinto sigue demostrando que su carisma y talento van más allá del volante. En cada conversación, ya sea en un podcast o en una entrevista, logra conectar con su público, tanto en Argentina como en el exterior.

La Navidad en Argentina, según lo describió, no solo está llena de sabores únicos como el asado y los dulces, sino que también refleja la esencia de la unidad familiar. Para el piloto bonaerense, estas tradiciones representan un momento de pausa, risas y alegría compartida, algo que él mismo valora profundamente en medio de su carrera profesional.