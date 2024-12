La broma de Franco Colapinto que dejó pagando a Alejandra Martínez

El joven argentino ganó la estatuilla de plata por su labor en el automovilismo y también el de oro compartido con el arquero de la Selección Argentina Emiliano Dibu Martínez, y dio que hablar con su pícara respuesta a una consulta de la animadora sobre su futuro en la Fórmula 1.

Embed

En idioma inglés, por pedido de Franco, Martínez le consultó al piloto sobre su continuidad en la Fórmula 1 en 2025 y él contestó con mucha cintura y picardía.

"No vino, no vino en realidad, está en Inglaterra", dijo con humor Colapinto. A lo que la presentadora reaccionó: "¡Me hizo hablar en inglés con lo que me cuesta!".

"La rompiste toda", le reconoció Franco Colapinto evitando aclarar cuál será su futuro automovilístico el próximo año ante los rumores de una posible salida del equipo Williams.

franco colapinto alejandra martinez.jpg

La explosiva coincidencia entre Franco Colapinto y Luciana Salazar que descolocó a todos

Franco Colapinto tuvo un año muy intenso luego de saltar a la fama en la fórmula 1 y a la expectativa de lo que sucederá en la próxima temporada, el piloto volvió a la Argentina para unos días de relax.

En su regreso, Franco mostró algunas actividades que realizó en su rutina y hubo una en particular que no pasó desapercibida y sorprendió tanto a los fanáticos del automovilismo como al mundo del espectáculo.

Se trata de una tarde que tuvo el piloto jugando al golf, que fue muy comentada en las redes y capturó la atención de Luciana Salazar, que dio a conocer una impensada conexión con el joven.

“Ese jardín lo conozco muy bien, es la misma casa que alquilé hace dos años en Tortugas. Es la casa más segura que hay”, escribió Luciana citando la foto de Franco.

Aunque puede que sea una simple coincidencia, no faltaron quienes comenzaron con ciertas amorosas sobre el vínculo que podría existir entre la modelo y el piloto.