Fue jurado de "La Voz" y admitió que les pega a sus hijos: "Mis padres me azotaron y me fue bien en la vida"

Clarkson admitió que no ve mal pegarles "nalgadas" si se portan mal. "No estoy en contra de una 'nalgada', algo que a la gente no le gusta necesariamente. No me refiero a golpearla fuerte, solo me refiero a una nalgada", explicó.

También dijo que no tiene miedo de disciplinar a su hija en público y afirmó: "Eso es algo complicado cuando estás en público porque la gente piensa que eso está mal o algo así, pero no encuentro nada malo con una nalgada", agregó.

Clarkson tuvo dos hijos con su exmarido Brandon Blackstock: River Rose, de ocho años, y Remington Alexander, de seis. En la entrevista reveló que, mientras crecía, sus padres la golpeaban y que, a pesar de todo, sigue siendo una "persona completa con mucho carácter".

"Mis padres me azotaron y me fue bien en la vida. Soy del sur, así que les gusta que nos azoten", dijo.

Además de esto, el músico también dijo que le advierte a su hija antes de disciplinarla y cree que ha sido un disuasivo efectivo.

"Estoy como, 'Hola, te voy a azotar en el trasero si no te detienes ahora mismo, esto es ridículo', y honestamente ha ayudado mucho", dijo.

Sin embargo, Clarkson es consciente de que su enfoque de crianza no es popular entre todos.