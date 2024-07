Fuerte denuncia de Mariano de la Canal contra Alfa: "me cagó..."

“Íbamos a hacer, apenas él salió de Gran Hermano, yo lo había convocado para hacer una especie de entrevista en una obra de teatro, a la que vinieron muchos de Gran Hermano”, comenzó explicando.

“Justo esa fecha él no podía, yo le pagué 300 lucas y la verdad es que se quedó con el dinero. Se suspendió la fecha y no me lo devolvió. Ni siquiera me devolvió la mitad”, dijo.

Mariano contó que cuando se la reclamó, el ex Gran Hermano le respondió que no la tenía porque se la había gastado.