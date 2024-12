Fuerte mensaje de Nicolás Occhiato tras la traición de sus ex empleados

Pero, pese a estas noticias, todo sigue andando y en uno de los programas que hicieron hablaron del acto de fin de año de un colegio al que llamaron “Susu TV”, inspirados en el Stream de Occhiato.

Entonces, luego de verlo y el chiste de Martín Garibaldi que dijo que “uno de los nenes se cambió de colegio y lo están barrenado”, por lo que Nicolás tomó la palabra y pidió a su comunidad que deje el hate.

“Hablando de eso no bardeen a nadie chicos, cada uno toma las decisiones que tiene que tomar. Nuestra comunidad siempre positiva para lo nuestro: nos ponemos contentos por lo nuestro, no bardeamos a nadie ni agredimos a nadie”, dijo ya que supo que sus ex empleados recibieron todo tipo de mensajes en sus redes e incluso los dejó de seguir mucha gente.