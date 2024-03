Furia contó el motivo por el que le perdió la paciencia a Paloma y no la soporta más: "roñosa..."

“Se cambian 17 outfit por día pero nunca limpiaste un vaso”, recriminó Furia sobre la actitud que tiene Paloma, que recibió la fulminante por parte de Catalina, está en placa y podría irse el domingo.

“Yo como una roñosa de acá para allá limpiando todo, dejame de joder. De pedo me puedo pintar los labios, mirá como los tengo: como el ort… no tengo tiempo para hacerme maquillaje, querida”, dijo sobre su look comparado al de ella.

“Que se ponga a laburar si tanto le molesta la limpieza de la casa. Yo me voy a alejar de la gente así, me levanto y me voy”, advirtió Furia.