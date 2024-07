Furia le hizo una pregunta que descolocó a Gastón Trezeguet y lo dejó sin palabras: "agachaste la cabeza..."

“Yo soy productor de tele”, respondió Gastón pero Juliana le dijo que en su programa Se picó sí hace chimentos.

“Sí, pero de la casa de Gran Hermano. Hacemos un poco de todo”, le dijo y le pidió que le dijera exactamente a que se refería.

“Me refiero a que la gran mayoría son re careta, la gente es falsa”, dijo y Gastón contesto: “La gente, como en todo trabajo, lo que busca es su beneficio y quedar bien, o sea no es la vida real, no es amistad”.

“¿No te parece re choto?", le preguntó la pelada Gastón volvió a hacerse el que no entendía nada y le preguntó si se refería a Cata cuando le dijo que si él era piola debería laburar con gente piola.

“No, me refiero a por qué agachar la cabeza hace 20 años”, entonces Gastón admite que sí y Juli suma: “Sabías que vos eras ganador de Gran Hermano y saliste cuarto”.

“No, nunca tuve esa información. a mi me decían que la gente no entendía mi juego y por eso me odiaron”, explicó.

“No, me parece que tendrías que hacer ganado. Como yo, salí primera pero me pusieron sexta porque tienen ego, vos saliste primero y te pusieron cuarto y agachaste la cabeza por laburo”, le tiró la doble de riesgo descolocando a Trezeguet.