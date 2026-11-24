Uno de ellos explicó que un grupo de habitantes se encontraba en el municipio a la espera de una respuesta formal. “Están ahí esperando que den por escrito la decisión que tiene el municipio, según nos enteramos, de acompañar para que se consiga la expropiación, para que los vecinos no pierdan sus casas”, señaló.

En ese sentido, remarcó que algunas familias viven en el barrio desde hace más de tres décadas y cuestionó que la situación de los certificados de posesión pueda derivar en un desalojo.

“Hay vecinos que están acá hace más de 30 años, así que hay un derecho ganado ahí”, sostuvo. También planteó una comparación con otros desarrollos inmobiliarios de la zona: “El 80% de San Vicente está con certificado de posesión y todos los countries de la zona están con certificado de posesión y nadie va a desalojar un country”.

Otro vecino aseguró que tiene una escritura desde hace 35 años y manifestó su preocupación porque, aunque su propiedad no estaría incluida en la primera etapa del procedimiento, teme que pueda quedar alcanzada más adelante.

“Tenemos escritura hace 35 años. No estamos en este primer plan de manzanas que quieren desalojar, pero en la próxima nos va a tocar a nosotros porque ya está en el planito”, explicó.

También afirmó que cuenta con un certificado de dominio a su nombre y que no comprende por qué la documentación no sería reconocida en el conflicto judicial.

Qué pasó con el operativo de desalojo en San Vicente

Durante la mañana, la presencia policial y de personal de otras áreas se había desplegado en la zona ante la posibilidad de que comenzaran las tareas de desalojo y demolición. Según el reporte de A24, también había un helicóptero sobrevolando el barrio.

Los vecinos habían colocado neumáticos en algunos sectores como forma de protesta y para impedir el eventual ingreso de las máquinas. Finalmente, la policía comenzó a retirarse luego de que se conociera que el procedimiento no se llevaría adelante.

Uno de los habitantes contó que un vecino de la primera manzana alcanzada por la medida decidió demoler su propia propiedad y retirarse. Sin embargo, aclaró que esa no es la situación de todas las familias: para muchas, la vivienda representa el único techo que tienen y que construyeron durante años.

Según relataron los vecinos, un abogado reclama las tierras en representación de una persona que habría sido titular de los terrenos en el pasado. La disputa judicial puso en cuestión la documentación con la que las familias buscan acreditar la posesión o propiedad de sus viviendas.

Mientras tanto, los habitantes de La Merced esperan que el municipio formalice por escrito su postura y avance con una alternativa que les permita conservar sus casas.