Salario Mínimo, Vital y Móvil vigente: $398.800 .

Tope mensual de ingresos para conservar la PNC: $797.600 netos (equivalente a 2 SMVM).

Tope anterior (octubre 2026): $782.400 netos.

Diferencia mensual: +$15.200.

¿En qué casos ANSES puede suspender el pago de una Pensión No Contributiva?

La normativa vigente contempla cuatro causales específicas que habilitan al organismo previsional a suspender la liquidación de la pensión asistencial cuando el titular deja de encuadrar en los criterios legales y socioeconómicos requeridos:

Superar el límite de ingresos laborales: cuando el beneficiario obtiene un empleo registrado y su remuneración neta mensual excede el equivalente a dos salarios mínimos ( $797.600 ).

Percibir otra prestación incompatible: cuando el titular cobra una jubilación, un retiro permanente u otra pensión contributiva o no contributiva declarada incompatible.

Registrar otros ingresos propios superiores al tope: cuando existen ingresos netos iguales o mayores a dos SMVM provenientes de actividades o conceptos distintos del trabajo en relación de dependencia.

Incumplir requisitos socioeconómicos y patrimoniales: cuando las evaluaciones de los organismos competentes determinan que el titular o su grupo familiar ya no reúnen las condiciones de vulnerabilidad exigidas.

¿Cuándo cobran los titulares de Pensiones No Contributivas y el resto de los haberes?

Según la Resolución 349/2025 de ANSES, los titulares de Pensiones No Contributivas cobrarán la totalidad de sus haberes de diciembre -incluyendo el aumento del 2,17%, el medio aguinaldo y el bono de $70.000- en un esquema concentrado de tres jornadas hábiles, entre el miércoles 9 y el viernes 11 de diciembre de 2026. Ese mismo miércoles 9 también se acreditarán las asignaciones familiares del sistema SUAF correspondientes a titulares de PNC por discapacidad y se habilitarán los recibos digitales en Mi ANSES.