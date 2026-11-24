Cómo le fue a la Selección Argentina en sus últimas visitas a Estados Unidos

Para la Selección Argentina, el regreso de la competencia continental a suelo estadounidense remite de inmediato a recuerdos recientes muy favorables. En 2024 viajó allí para defender la corona conquistada en Brasil 2021 y logró el bicampeonato tras imponerse 1-0 frente a Colombia en el tiempo suplementario, con un gol de Lautaro Martínez y con Lionel Messi siguiendo el desenlace desde el banco de suplentes por una lesión.

En contraste, su última experiencia mundialista en Estados Unidos dejó una sensación agridulce para la Albiceleste: luego de atravesar un camino exigente en defensa del título —con triunfos agónicos ante Egipto en octavos de final e Inglaterra en semifinales—, cayó 1-0 en el tiempo extra frente a España en el encuentro decisivo.