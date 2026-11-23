Uno de los primeros golpes importantes de Gordon fue el asalto a una joyería de Buenos Aires, por el que recibió una condena de tres años y medio de prisión. Sin embargo, el episodio que lo proyectó definitivamente fue el robo a una sucursal del Banco de Río Negro, en Bariloche, en febrero de 1971.

Gordon encabezó una banda que ingresó armada con pistolas y ametralladoras, redujo a los empleados y se llevó un botín que distintas reconstrucciones periodísticas estimaron en más de 20 millones de dólares.

La operación había sido preparada con anticipación. Según la investigación de Marcelo Larraquy, la banda incluso había secuestrado a tres personas la noche anterior para neutralizar cualquier posibilidad de respuesta durante el asalto.

La Policía logró desarticular el grupo y Gordon fue detenido a comienzos de 1972. La investigación por el robo y la tenencia de armas de guerra lo llevó a la cárcel de Villa Devoto. Allí ocurrió un hecho que cambiaría el rumbo de su historia.

Por un error en la clasificación penitenciaria, Gordon terminó alojado en el pabellón 37 de Villa Devoto, destinado a presos políticos de organizaciones como Montoneros, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).

Durante ese período convivió con dirigentes y militantes de esas agrupaciones y logró acercarse a algunos de ellos. Al mismo tiempo, ya tenía contactos con la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

En mayo de 1973 recuperó la libertad, incluido en la amnistía dispuesta por el gobierno de Héctor Cámpora para los presos políticos. A partir de entonces, comenzó a desempeñarse como agente inorgánico de la SIDE.

Su experiencia delictiva, su capacidad para organizar operaciones clandestinas y sus contactos con el mundo criminal lo convirtieron en una figura funcional para las estructuras de inteligencia y los grupos paraestatales de aquellos años.

La siguiente etapa de su recorrido estuvo vinculada con la Alianza Anticomunista Argentina, conocida como Triple A, una organización parapolicial de extrema derecha impulsada por el entonces ministro José López Rega durante los gobiernos de Juan Domingo Perón y María Estela Martínez de Perón.

Gordon quedó al frente de uno de sus grupos operativos. Sus integrantes participaron en secuestros, torturas y asesinatos de dirigentes políticos, sindicalistas, abogados, intelectuales y militantes considerados enemigos políticos.

Entre los crímenes atribuidos a esa banda aparecen los asesinatos de Silvio Frondizi, abogado e intelectual, y Rodolfo Ortega Peña, abogado, historiador y diputado nacional, asesinado a balazos en el centro de Buenos Aires el 31 de julio de 1974.

También se investigó la posible vinculación de Gordon con el secuestro y asesinato del dirigente sindical José Ignacio Rucci. Se trata de una atribución que debe distinguirse de las responsabilidades que fueron acreditadas judicialmente.

En ese período, el secuestro dejó de ser solamente una herramienta para obtener dinero: también se convirtió en un mecanismo de persecución política, intimidación y disciplinamiento.

El golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 marcó una nueva etapa. Gordon quedó integrado al dispositivo de represión ilegal de la dictadura y su actividad pasó a depender de estructuras de inteligencia, entre ellas la SIDE y el Batallón de Inteligencia 601.

Uno de los capítulos más oscuros de su historia fue su papel al frente de Automotores Orletti, un taller mecánico acondicionado como centro clandestino de detención. Según la reconstrucción histórica que sirve de base a esta nota, fue el único civil proveniente de la delincuencia común que estuvo a cargo de uno de estos espacios de la represión ilegal.

Orletti tuvo un papel central en la coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur, conocida como Operación Cóndor. Por allí pasaron personas secuestradas de distintas nacionalidades, entre ellas argentinas, uruguayas, chilenas y bolivianas.

Pero el accionar del grupo de Gordon no se limitó a la persecución de militantes políticos. También hubo operaciones contra empresarios y financistas, con secuestros, extorsiones, torturas y apropiación de bienes.

Uno de los casos más resonantes fue la persecución de integrantes del grupo Graiver. En marzo de 1977 fueron secuestrados, entre otros, Juan Graiver, Lidia Papaleo, Jorge Rubinstein y Silvia Fanjul.

Entre las víctimas de los operativos del grupo hubo figuras conocidas de la cultura y los medios. El 9 de julio de 1976, el actor Luis Brandoni, su entonces esposa Marta Bianchi y el humorista español Miguel Gila fueron interceptados a la salida de una función teatral y trasladados durante algunas horas a Automotores Orletti.

Fueron liberados después de las gestiones del actor Emilio Alfaro ante el general Arturo Corbetta. Años más tarde, Brandoni recordó que, al dejarlo en libertad, Gordon le dijo que tomara el 9 de julio como su nueva fecha de nacimiento.

Un mes después, el 8 de agosto, el periodista y analista político Mariano Grondona y su esposa Elena Lynch también fueron llevados al centro clandestino. Según la reconstrucción de Larraquy, el objetivo habría sido intimidarlo y exigirle que utilizara su influencia para presionar a integrantes de la Iglesia.

A comienzos de la década de 1980, mientras la dictadura comenzaba a mostrar signos de agotamiento, Gordon volvió a involucrarse en delitos comunes, aunque mantuvo sus conexiones con los servicios de inteligencia.

Uno de los episodios más resonantes fue el robo de obras de arte del Museo Nacional de Bellas Artes, perpetrado durante la madrugada de Navidad de 1980. Entre las pinturas sustraídas había trabajos de Renoir, Matisse, Cézanne y Gauguin. El valor conjunto de las piezas fue estimado en más de 20 millones de dólares. La banda también participó en robos a tres museos de Rosario.

Sin embargo, el hecho que finalmente lo llevó ante la Justicia fue el secuestro de Guillermo Patricio Kelly, periodista y dirigente político nacionalista.

El operativo ocurrió el 24 de agosto de 1983, cuando la dictadura atravesaba su etapa final. Gordon encabezó la captura vestido con un uniforme de coronel del Ejército para darle apariencia oficial. Kelly permaneció 16 horas privado ilegalmente de su libertad y fue sometido a una brutal golpiza.

Esta vez, la víctima logró denunciarlo y aportar elementos para identificar a los responsables.

Gordon fue detenido en enero de 1984 en La Cumbrecita, Córdoba. El 29 de octubre de 1986 recibió una condena de 16 años de prisión por secuestro extorsivo y tenencia ilegal de armas de guerra. En paralelo, avanzaban investigaciones federales sobre su participación en delitos de lesa humanidad.

Murió el 13 de septiembre de 1987, a los 57 años, mientras cumplía su condena. Padecía cáncer de pulmón y pasó sus últimos meses internado, bajo custodia policial, en el Hospital Santojanni de Buenos Aires.

Su muerte impidió que pudiera ser juzgado por el conjunto de los crímenes de lesa humanidad que se le atribuían y que aportara información sobre las estructuras clandestinas en las que había participado.

La serie Gordon recupera una trayectoria que atraviesa distintas etapas de la historia argentina: desde la delincuencia común y los grandes robos hasta la violencia paraestatal y la represión ilegal de los años setenta.

La producción no se basa en una biografía ficticia, sino en las investigaciones y los libros de Marcelo Larraquy, que reconstruyeron el recorrido del personaje y sus vínculos con distintos sectores del poder. La dirección está a cargo de Pablo Trapero y Pablo Fendrik, mientras que Rodrigo de la Serna asume el desafío de interpretarlo.

La historia de Gordon vuelve así a poner en primer plano un capítulo especialmente oscuro del país: el de un delincuente que encontró un lugar dentro de las estructuras clandestinas del Estado y combinó el mundo del crimen con la represión política.

Detrás del título de Netflix hay una historia real, atravesada por robos, secuestros, torturas y desapariciones. Y también una pregunta incómoda sobre cómo un hombre con antecedentes criminales pudo convertirse en una pieza clave de la maquinaria represiva de aquellos años.