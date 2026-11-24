2. Integrar los ingredientes y saborizar la masa
3. Incorporar la manteca y amasar
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Trabajar la preparación con las manos. Durante los primeros momentos, la masa tenderá a desarmarse y tendrá una textura pegajosa, pero se irá unificando progresivamente a medida que se integre la manteca.
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Trasladar la masa a la mesa de trabajo y amasar de manera continua durante 5 a 7 minutos, hasta obtener un bollo liso, suave, elástico y homogéneo.
4. Dejar leudar la masa
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Colocar el bollo en un recipiente previamente enmantecado.
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Cubrirlo y dejarlo descansar durante 30 minutos a temperatura ambiente, hasta que se relaje y comience a desarrollarse.
5. Estirar, incorporar el relleno y armar el bollo
6. Realizar el segundo leudado y hornear
7. Preparar el glaseado y decorar el pan dulce