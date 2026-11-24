Se aproximan las fiestas de Navidad y Año Nuevo y hay un invitado que nunca falta: el pan dulce. Aunque se puede conseguir en cualquier panadería o supermercado, también existe la posibilidad de prepararlo en casa y conseguir un resultado exquisito, con una masa suave y esponjosa, aromas cítricos y una generosa combinación de frutos secos y frutas abrillantadas.