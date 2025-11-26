Furor en Netflix por el estreno de su nueva película y es la comedia romántica más comentada. (Foto: Archivo)
"Un robo muy navideño" es el nuevo estreno queNetflix sumó a su catálogo y que ya empezó a llamar la atención entre quienes buscan una comedia romántica para cerrar el año con emoción. La plataforma presentó esta película para quienes quieran disfrutar de una propuesta ligera, divertida y perfecta para ver en pareja, con amigos o en familia durante la temporada navideña.
Desde su llegada, muchos usuarios destacaron cómo la mezcla de romance y humor funciona de inmediato, impulsada por la química arrolladora entre sus protagonistas. La película dura 1 hora y 36 minutos y está dirigida por Michael Fimognari.
De qué trata "Un robo muy navideño" en Netflix
La historia de Un robo muy navideño se presentó este miércoles 26 de noviembre de 2025 en Netflix. El film narra el encuentro entre Sophia (Olivia Holt) y Nick (Connor Swindells), dos trabajadores sin suerte que comparten un objetivo inesperado: ejecutar un robo en uno de los grandes almacenes más lujosos de Londres en plena Nochebuena, pero robarse el corazón no está en los planes.
Esa frase funciona como puerta de entrada a una comedia romántica que evoluciona hacia una trama plagada de enredos, chispa y momentos que combinan tensión criminal con un clima navideño muy marcado. La película construyó una dinámica clásica: dos personajes que no desean trabajar juntos, pero que se ven obligados a formar equipo para alcanzar un objetivo compartido. Sin embargo, a medida que avanzan en el plan y enfrentan situaciones cada vez más complicadas, descubren una conexión emocional que ninguno esperaba.
Sophia y Nick aparecen como dos ladrones improvisados que nunca tuvieron demasiada suerte en la vida. Su meta inicial es estrictamente práctica: ambos necesitan dinero y encuentran en ese robo su oportunidad. Lo que ninguno imagina es que ese trabajo conjunto marcará un trastorno total en lo emocional. La película utiliza ese crecimiento del vínculo como motor para la comedia y para el romance.
A lo largo de la historia, los diálogos muestran cómo ambos personajes van cambiando su percepción del otro, incluso cuando intentan mantener distancia. Las declaraciones de complicidad y las situaciones emboscadas por los errores propios de un plan mal armado construyen una tensión romántica que sostiene todo el film. El resultado es una historia donde el espíritu de Navidad aparece como marco emocional que amplifica cada gesto, cada acercamiento y cada secreto revelado.
Furor en Netflix por las comedias románticas navideñas
El director Michael Fimognari trabajó la estética de la película siguiendo la tradición de las comedias románticas navideñas: luces cálidas, música suave y decoraciones festivas en cada rincón. Londres aparece como un escenario ideal que potencia el contraste entre el crimen y la magia de la temporada. Las secuencias en interiores, especialmente dentro de la tienda departamental, exhiben un diseño visual cargado de detalles clásicos de Navidad, lo que acerca aún más la historia al público que adora este tipo de propuestas.
La banda sonora incluye melodías que acompañan cada cambio de tono, desde los momentos cómicos de improvisación hasta las escenas donde la tensión emocional supera al plan criminal. Este equilibrio permite que la película mantenga un ritmo dinámico, lo suficiente como para que la historia avance sin perder el clima festivo.
El elenco de la película "Un robo muy navideño"
Olivia Holt
Connor Swindells
Lucy Punch
Peter Serafinowicz
Poppy Drayton
Natasha Joseph
Michael Salami
Por qué ver "Un robo muy navideño" en Netflix
Este estreno combina todos los elementos clásicos que buscan los espectadores en diciembre: romance, humor y el encanto del espíritu navideño. Además, el giro criminal aporta una dosis de frescura que diferencia a la película de otras propuestas similares. Para quienes aman las comedias románticas, este film promete convertirse en una opción ideal para maratonear durante las fiestas.