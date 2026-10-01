Encontraron muerta a una nena de 11 años y la terrible autopsia cambió la investigación

Los médicos observaron heridas compatibles con golpes en la espalda y signos de hemorragia interna. Además, el examen habría detectado indicios que podrían ser compatibles con un abuso sexual ocurrido con anterioridad a la muerte.

A partir de estos resultados, la Fiscalía de la UFI N°3 de Berazategui dispuso nuevas medidas para determinar qué ocurrió antes del fallecimiento de la menor y si existieron situaciones previas que puedan estar relacionadas con su muerte.

La investigación quedó en manos de la Policía de Investigaciones

Tras los primeros resultados de la autopsia, la fiscalía ordenó que la Subdelegación Departamental de Investigaciones de Berazategui tomara intervención en el expediente.

También se dispusieron allanamientos de urgencia en domicilios vinculados con el entorno más cercano de la nena. Los investigadores buscan reunir elementos que permitan reconstruir las últimas horas de Nerea y establecer las circunstancias que terminaron con su muerte.

La causa quedó bajo la conducción de la fiscal Gabriela Mateos, titular de la UFI N°3 de Berazategui. Entre las medidas ordenadas se encuentran la preservación de la escena, la identificación de posibles testigos y la realización de distintas pericias.

Cuatro familiares fueron detenidos tras el giro en la causa

Como consecuencia de las primeras medidas adoptadas, cuatro familiares directos de la menor quedaron detenidos. Se trata de su madre, Rocío Pereira; su abuela, Mónica Villalba; y sus tíos maternos Ezequiel Pereira y Enzo Sánchez.

La causa comenzó a ser investigada bajo la figura de abandono de persona seguido de muerte, aunque se trata de una calificación provisoria que podría modificarse a medida que avance la investigación y se incorporen nuevas pruebas.

La Justicia deberá determinar ahora qué responsabilidad tuvo cada una de las personas detenidas y si existieron omisiones o circunstancias previas vinculadas con el estado en el que se encontraba la menor.

Otro de los elementos que forma parte de la investigación son los conflictos familiares que, según los primeros testimonios, la niña habría mantenido con su madre. Ese antecedente fue incorporado como una de las líneas que analiza la fiscalía.

Mientras continúan las pericias y el análisis de las pruebas reunidas, el cuerpo de la menor fue trasladado a la morgue judicial. La fiscalía aguarda los resultados completos de los estudios forenses para determinar cómo continúa la causa.