El postre de banana split que se hace con 4 ingredientes y es irresistible

A continuación, cortar las bananas en rodajas y rociarlas con unas gotas de jugo de limón para ayudar a evitar que se oscurezcan. Distribuirlas de manera uniforme sobre el dulce de leche.

Luego, colocar una segunda capa de vainillas humedecidas con el líquido elegido.

Para la cobertura, batir los 400 ml de crema de leche hasta obtener una consistencia firme. Se pueden incorporar 2 o 3 cucharaditas de azúcar, aunque es opcional, ya que el dulce de leche aporta suficiente dulzor al postre.

Extender la crema sobre la última capa de vainillas con una cuchara o espátula. También se puede utilizar una manga pastelera con pico rizado para formar copos o picos y darle una presentación más decorativa.

Cuánto tiempo debe refrigerarse

Una vez terminado el armado, llevar la fuente a la heladera durante al menos 2 horas. Este tiempo permite que las capas se integren y que la preparación adquiera una mayor firmeza.

Antes de servir, decorar la superficie con rodajas de banana y un hilo o salsa de dulce de leche.