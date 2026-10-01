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El postre de banana split que se hace con 4 ingredientes y es irresistible

Un postre fácil y sin horno que combina vainillas, dulce de leche, crema y fruta fresca en capas, con una preparación sencilla y un resultado cremoso.

El postre se arma en capas con vainillas

El postre se arma en capas con vainillas, dulce de leche, crema y rodajas de fruta fresca.

El banana split en fuente es un postre fácil de preparar, ideal para cuando se busca una opción dulce sin necesidad de encender el horno.La receta combina vainillas, dulce de leche, bananas y crema en distintas capas, con una textura suave y un resultado fresco que se puede preparar con anticipación.

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Ingredientes para el postre de banana split en fuente

  • 20 vainillas
  • 400 ml de crema de leche
  • 200 g de dulce de leche, repostero o tradicional
  • 4 bananas
  • Leche, leche chocolatada o café, cantidad necesaria para humedecer las vainillas
  • Unas gotas de jugo de limón
  • 2 o 3 cucharaditas de azúcar para la crema, opcional
  • Salsa o hilo de dulce de leche para decorar
  • Rodajas adicionales de banana para la decoración

Cómo preparar el postre de banana split

(La receta corresponde al canal de YouTube "Gota de azúcar" de la cocinera Melanie Díaz)

Primero, elegir una fuente o molde y cubrir toda la base con las vainillas previamente humedecidas en leche, leche chocolatada o café. El líquido debe utilizarse en cantidad suficiente para ablandarlas, sin dejarlas demasiado empapadas.

Sobre esta primera capa, distribuir los 200 gramos de dulce de leche. Para facilitar el armado, se puede alisar con el dorso de una cuchara previamente humedecida con leche.

A continuación, cortar las bananas en rodajas y rociarlas con unas gotas de jugo de limón para ayudar a evitar que se oscurezcan. Distribuirlas de manera uniforme sobre el dulce de leche.

Luego, colocar una segunda capa de vainillas humedecidas con el líquido elegido.

Para la cobertura, batir los 400 ml de crema de leche hasta obtener una consistencia firme. Se pueden incorporar 2 o 3 cucharaditas de azúcar, aunque es opcional, ya que el dulce de leche aporta suficiente dulzor al postre.

Extender la crema sobre la última capa de vainillas con una cuchara o espátula. También se puede utilizar una manga pastelera con pico rizado para formar copos o picos y darle una presentación más decorativa.

Cuánto tiempo debe refrigerarse

Una vez terminado el armado, llevar la fuente a la heladera durante al menos 2 horas. Este tiempo permite que las capas se integren y que la preparación adquiera una mayor firmeza.

Antes de servir, decorar la superficie con rodajas de banana y un hilo o salsa de dulce de leche.

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