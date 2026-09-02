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Ángel de Brito lanzó una bomba sobre una famosa dupla de la TV: "Se termina a fin de año"

Luego de que Ángel de Brito anunciara el final de una dupla televisiva, PrimiciasYa averiguó de quiénes se trataría. Hablamos con ellos.

2 sept 2026, 16:46
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Ángel de Brito lanzó una bomba sobre una famosa dupla de la TV: Se termina a fin de año

Ángel de Brito lanzó una bomba sobre una famosa dupla de la TV: "Se termina a fin de año"

Ángel de Brito lanzó una bomba sobre una famosa dupla de la TV: Se termina a fin de año

Ángel de Brito lanzó una bomba sobre una famosa dupla de la TV: "Se termina a fin de año"

Ángel de Brito volvió a encender la polémica alrededor de una de las duplas más reconocidas de la televisión y lanzó una inesperada información sobre el futuro de dos conductores que, hasta ahora, parecían haberse consolidado al frente de un ciclo de espectáculos.

El periodista ya había puesto bajo la lupa la continuidad de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares al frente de Intrusos (América TV), al advertir que la dupla estaría atravesando una etapa de definiciones. Ahora, sin revelar nombres, sumó otra bomba al panorama televisivo.

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A partir de esta información, PrimiciasYa pudo averiguar que se trataría de Matías Vázquez y Pampito, quienes actualmente están al frente de Puro Show, el programa de espectáculos que conducen de lunes a viernes por las mañanas en eltrece.

"La verdad que no tengo idea. El programa anda bien, están re contentos con nosotros, tengo entendido que seguimos. Después en la tele todo puede pasar. A mí me dicen que seguimos", confirmó Perello Aciar.

En la misma línea, Vázquez destacó el buen funcionamiento del programa y la respuesta que viene obteniendo en pantalla: "Están contentos con nosotros. Y medimos bien, el programa funciona".

Por otro lado, este portal pudo enterarse que Pampito estuvo reunido con autoridades de la señal mientras Matías Vázquez estaba de vacaciones en Nueva York y se habría hablado del futuro del ciclo. De todas maneras, también le confirmaron a PrimiciasYa que, por el momento, no hay cambios en el horizonte y que todo sigue igual".

Aunque por el momento no hay una confirmación oficial al respecto, se trata de movimientos que suelen comenzar a definirse en esta época del año, cuando los canales empiezan a diagramar sus grillas y a evaluar cambios de cara a 2027.

Cuánto hace que Matías Vázquez y Pampito están juntos en Puro Show

La historia televisiva de Matías Vázquez y Pampito comenzó formalmente el 6 de enero de 2025, cuando ambos debutaron como conductores de Puro Show, la apuesta de espectáculos de eltrece que llegó para ocupar las mañanas del canal. La llegada al frente del ciclo significó para los dos un paso importante en sus respectivas carreras, después de varios años de trabajo como noteros, panelistas y cronistas.

El desafío no era menor. La dupla debía ponerse al frente de un programa diario de dos horas, acompañada por un panel integrado inicialmente por Fernanda Iglesias, Ángeles Balbiani, Pochi y Carolina Molinari, además de móviles desde distintos puntos del país durante la temporada de verano.

Y desde el comienzo dejaron en claro que la sociedad televisiva todavía estaba en construcción. Antes del estreno, Matías Vázquez reconocía que tenían energías diferentes y que todavía se estaban conociendo, mientras que Pampito destacaba que ambos tenían una misma prioridad: trabajar y dejar de lado cualquier disputa de egos.

El debut llegó con una noticia fuerte del mundo del espectáculo: la separación de Wanda Nara y L-Gante, que había sido blanqueada durante ese fin de semana. Puro Show salió al aire con toda la actualidad del escándalo y rápidamente consiguió llamar la atención de la audiencia. En su primera emisión alcanzó un pico de 5,1 puntos de rating y lideró por momentos su franja.

A partir de entonces, la dupla fue encontrando su propio ritmo frente a las cámaras. Entrevistas, móviles, primicias, cruces y momentos de humor se convirtieron en parte de la dinámica cotidiana del programa, mientras Pampito y Matías comenzaban a afianzar una sociedad que inicialmente era nueva para ambos.

Uno de los momentos que mejor refleja esa evolución llegó en 2026. En una entrevista, Pampito contó que, aunque al principio no se conocían demasiado, con el paso del tiempo habían logrado desarrollar una complicidad mucho mayor: “Con Mati no nos conocíamos y hoy nos conocemos un montón, nos miramos y ya sabemos para dónde va”.

Matías, por su parte, también destacó que el programa había cambiado con respecto a su primera temporada y atribuyó parte de esa evolución a la confianza que fueron construyendo entre todos. No es lo mismo el Puro Show 2025 que el del 2026, sostuvo al hablar del crecimiento del equipo y de la dinámica que lograron consolidar.

     

 

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