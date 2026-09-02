ANSES prepara un triple pago en septiembre para familias con AUH

De esta manera, el monto de septiembre queda conformado de la siguiente manera:

AUH bruta: $154.031 por hijo.

$154.031 por hijo. Cobro mensual directo (80%): $123.224,80.

$123.224,80. 20% retenido: $30.806,20.

El porcentaje retenido se acumula y puede cobrarse posteriormente con la presentación de la Libreta AUH, mediante la cual se acredita el cumplimiento de los controles de salud, vacunación y escolaridad.

Tarjeta Alimentar: cuánto suma en septiembre

La Tarjeta Alimentar se acredita de manera automática a las familias que cumplen con las condiciones de acceso. En septiembre mantiene los siguientes valores:

Familias con un hijo: $72.250.

$72.250. Familias con dos hijos: $113.299.

$113.299. Familias con tres hijos o más: $149.425.

No es necesario realizar un trámite específico para solicitar la Tarjeta Alimentar cuando corresponde. El beneficio se acredita automáticamente junto con las prestaciones de ANSES.

AUH de ANSES: confirman el cobro con aumento y fechas de septiembre 2026

Complemento Leche: el tercer beneficio

El tercer ingreso que puede completar el llamado “triple pago” es el Complemento Leche del Plan 1000 Días.

En septiembre, el monto asciende a $58.098 por hijo y está destinado a las familias que cobran AUH y tienen niños de hasta 3 años, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

También pueden acceder las titulares de la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE) que reúnen las condiciones correspondientes.

¿Cuánto puede cobrar una familia en septiembre?

El monto final depende de la cantidad de hijos y de sus edades.

Una familia con un hijo puede recibir:

AUH: $123.224,80

Tarjeta Alimentar: $72.250

Total: $195.474,80.

Para una familia con dos hijos, la suma puede alcanzar:

Dos AUH: $246.449,60

Tarjeta Alimentar: $113.299

Total: $359.748,60.

En el caso de una familia con tres hijos, el cálculo es:

Tres AUH: $369.674,40

Tarjeta Alimentar: $149.425

Total: $519.099,40.

Es decir, una familia con tres hijos puede superar los $519.000 en septiembre al sumar la AUH y la Tarjeta Alimentar.

Además, si alguno de los niños tiene hasta 3 años y corresponde el Complemento Leche, se pueden sumar otros $58.098 por ese hijo.

Triple pago de ANSES: cuánto recibe una familia con un hijo de hasta 3 años

En el caso de un hogar con un hijo de hasta 3 años que cumple con los requisitos para acceder a las tres prestaciones, el cálculo es:

AUH: $123.224,80

Tarjeta Alimentar: $72.250

Complemento Leche: $58.098

Total: $253.572,80.

De esta manera, la combinación de las tres prestaciones permite que algunas familias reciban más de $250.000 mensuales por un solo hijo, sin contar otros ingresos o beneficios que eventualmente pudieran corresponder.

Cómo consultar cuánto cobrás en septiembre

Los titulares pueden consultar el detalle de su liquidación a través de Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Desde la plataforma pueden verificar los beneficios asignados, los montos correspondientes y la fecha de cobro según la terminación del DNI.

La Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche se acreditan automáticamente cuando el titular cumple con los requisitos, por lo que no es necesario realizar una inscripción adicional para acceder a estos beneficios.