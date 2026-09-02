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El riesgo país volvió a perforar los 500 puntos y los bonos argentinos ganaron terreno

El indicador de JP Morgan cayó a 498 puntos, mientras los títulos soberanos en dólares avanzaron hasta 0,5%. La mejora se produjo tras el respaldo de Scott Bessent al Gobierno y pese a la suba de las tasas de Estados Unidos y la tensión entre Washington y Teherán.

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El indicador de JP Morgan cayó a 498 puntos

El indicador de JP Morgan cayó a 498 puntos, mientras los títulos soberanos en dólares avanzaron hasta 0,5%. (Foto: archivo)

El mercado financiero argentino encontró este miércoles nuevas señales de recuperación, con una baja del riesgo país hasta los 498 puntos básicos y una mejora generalizada de los bonos soberanos en dólares. El indicador de JP Morgan retrocedió ocho unidades y volvió a ubicarse por debajo de los 500 puntos, un nivel que no perforaba desde el 17 de agosto.

Leé también El riesgo país se ubicó en 509 puntos y las acciones argentinas subieron hasta 5% en Wall Street
El indicador elaborado por JP Morgan volvió a bajar después de haber superado los 530 puntos durante la semana pasada. (Foto: archivo)

La reacción de los activos argentinos se produjo después del encuentro que mantuvieron el martes el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, durante la cumbre del G20 en Asheville, Carolina del Norte. Luego de la reunión, el funcionario estadounidense volvió a respaldar el rumbo económico de la administración de Javier Milei y destacó las oportunidades que tiene la Argentina.

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. (Foto: archivo)

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. (Foto: archivo)

Los títulos de deuda emitidos bajo legislación de Nueva York acompañaron la mejora. Registraron avances de entre 0,1% y 0,5%, con las mayores subas entre los bonos de vencimientos más largos. En el promedio de los bonos soberanos en dólares, la mejora fue del 0,3%.

El comportamiento de la deuda argentina se destacó además porque se produjo en un contexto internacional poco favorable para los activos de los mercados emergentes. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos aumentaron durante las últimas semanas y llegaron, según el plazo, a niveles de entre 4,55% y 5,27% anual. Se trata de los valores más altos desde octubre de 2023.

Un escenario externo que suma presión

Las tasas elevadas de los bonos estadounidenses suelen modificar las decisiones de los inversores porque hacen relativamente más atractivos esos activos frente a las alternativas de mayor riesgo. En los mercados emergentes, ese movimiento puede derivar en una reducción de posiciones.

La deuda argentina, sin embargo, consiguió sostener una evolución positiva. El mismo comportamiento se observó en las acciones argentinas, que también registraron mejoras pese al clima de mayor cautela en los mercados internacionales.

A la presión generada por las tasas de Estados Unidos se sumó la situación en Medio Oriente. La confrontación entre Estados Unidos e Irán volvió a escalar después de que Donald Trump anunciara nuevos ataques en el estrecho de Ormuz.

La tensión repercutió sobre las materias primas. El petróleo avanzó hasta la zona de los US$ 95, mientras que la soja llegó a US$ 484, su precio más alto desde el inicio de la gestión de Milei.

Las reservas vuelven a superar los US$ 50.000 millones

La evolución de los activos argentinos también estuvo acompañada por una mejora en la posición de reservas del Banco Central. En la última parte de agosto, la autoridad monetaria recuperó el ritmo de compras de divisas en el mercado de contado.

Como consecuencia de ese proceso, las reservas internacionales brutas volvieron a superar los US$ 50.000 millones.

En pocas palabras

  • Riesgo país: Cayó a 498 puntos, volviendo a perforar el umbral de 500.
  • Bonos y acciones: Títulos soberanos en dólares y acciones argentinas avanzaron.
  • Contexto externo: Mejora pese al alza de tasas de EE.UU. y tensión en Medio Oriente.
Resumen generado por Thinkindot AI
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