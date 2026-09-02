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Acariciaba a un gato en la calle y segundos después protagonizó una escena que indigna: el video

Una cámara de seguridad registró el momento en que el joven atacó al animal que descansaba en una vereda de Temperley. El video se viralizó y el colegio al que va el atacante repudió el hecho.

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Un adolescente le aplastó la cabeza a un gato

Un adolescente le aplastó la cabeza a un gato, huyó y ahora lo investiga la Justicia. (Foto: captura)

Un grave episodio de maltrato animal en Temperley quedó registrado por una cámara de seguridad y provocó indignación luego de que las imágenes comenzaran a circular en las redes sociales. Un adolescente fue filmado cuando se acercó a un gato que descansaba en una vereda y, segundos después, lo atacó, por lo que la Justicia inició una investigación de oficio.

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El hecho ocurrió este martes alrededor de las 16.30 en la calle Florencio Varela al 300, en el partido bonaerense de Lomas de Zamora. La secuencia fue captada por una cámara de seguridad instalada en la zona.

Las imágenes llegaron a conocimiento de la fiscal Andrea Rodríguez Bagnara, titular de la UFI de Menores N°7 de Lomas de Zamora, quien inició una investigación de oficio para determinar las circunstancias del episodio e identificar formalmente al responsable.

En el video se observa a un adolescente, que llevaba puesto el uniforme del Colegio San Francisco Javier, mientras caminaba por la vereda y advertía la presencia de un gato que se encontraba descansando al sol. El joven se acercó al animal y comenzó a acariciarlo. Durante los primeros segundos, nada hacía prever lo que ocurriría inmediatamente después.

La grabación muestra que el adolescente observó hacia distintos sectores de la calle e instantes después pisó violentamente al gato en la zona de la cabeza. Tras el ataque, el animal consiguió escapar del lugar mientras que el joven continuó caminando.

Toda la secuencia quedó registrada por la cámara de seguridad y posteriormente comenzó a viralizarse en las redes sociales. Las imágenes generaron una fuerte repercusión y llegaron hasta las autoridades del establecimiento educativo cuyo uniforme vestía el adolescente.

El comunicado del colegio tras la viralización del video

Luego de que el episodio tomara estado público, el Colegio San Francisco Javier de Temperley difundió un comunicado en sus redes sociales en el que expresó su rechazo al maltrato y a la violencia contra los animales. “Educar también es enseñar a cuidar y respetar toda forma de vida”, señaló la institución en el mensaje difundido después de conocerse las imágenes.

En paralelo, la Justicia comenzó a intervenir en el caso. La UFI N°7 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Lomas de Zamora trabaja para determinar la identidad del adolescente y establecer con precisión cómo ocurrió la agresión.

Cómo está el gato atacado en Temperley

Tras conocerse el video, también surgió preocupación por el estado de salud del animal. Según informó SM Noticias, una vecina quedó al cuidado del gato luego del episodio.

De acuerdo con esa información, el animal no presentaría lesiones aparentes, aunque permanece dentro de una vivienda como medida de protección y para evitar que vuelva a quedar expuesto en la vía pública.

La investigación judicial continúa mientras se intenta reconstruir lo ocurrido y determinar las eventuales responsabilidades por el ataque registrado en Temperley.

En pocas palabras

  • Agresión animal: Un adolescente atacó a un gato en Temperley, quedando registrado en video.
  • Investigación judicial: La Justicia inició de oficio una causa para identificar al agresor, quien vestía uniforme escolar.
  • Repudio institucional: El colegio del adolescente emitió un comunicado condenando el acto de maltrato.
Resumen generado por Thinkindot AI
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