Acariciaba a un gato en la calle y segundos después protagonizó una escena que indigna: el video

La grabación muestra que el adolescente observó hacia distintos sectores de la calle e instantes después pisó violentamente al gato en la zona de la cabeza. Tras el ataque, el animal consiguió escapar del lugar mientras que el joven continuó caminando.

Toda la secuencia quedó registrada por la cámara de seguridad y posteriormente comenzó a viralizarse en las redes sociales. Las imágenes generaron una fuerte repercusión y llegaron hasta las autoridades del establecimiento educativo cuyo uniforme vestía el adolescente.

El comunicado del colegio tras la viralización del video

Luego de que el episodio tomara estado público, el Colegio San Francisco Javier de Temperley difundió un comunicado en sus redes sociales en el que expresó su rechazo al maltrato y a la violencia contra los animales. “Educar también es enseñar a cuidar y respetar toda forma de vida”, señaló la institución en el mensaje difundido después de conocerse las imágenes.

En paralelo, la Justicia comenzó a intervenir en el caso. La UFI N°7 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Lomas de Zamora trabaja para determinar la identidad del adolescente y establecer con precisión cómo ocurrió la agresión.

Cómo está el gato atacado en Temperley

Tras conocerse el video, también surgió preocupación por el estado de salud del animal. Según informó SM Noticias, una vecina quedó al cuidado del gato luego del episodio.

De acuerdo con esa información, el animal no presentaría lesiones aparentes, aunque permanece dentro de una vivienda como medida de protección y para evitar que vuelva a quedar expuesto en la vía pública.

La investigación judicial continúa mientras se intenta reconstruir lo ocurrido y determinar las eventuales responsabilidades por el ataque registrado en Temperley.