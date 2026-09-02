El gran secreto que Tini Stoessel les habría ocultado a sus padres y que ahora saltó a la luz

Acto seguido, Fernanda adelantó que tenía otro dato inédito: "Yo tengo otro dato que me contó gente que la conoció, gente que trabajaba en la parte de producción y servicios". Fue entonces cuando lanzó la revelación que sorprendió a sus compañeros: "Tini en una época quiso ser evangelista e iba a las misas a escondidas de sus padres".

De acuerdo con su relato, la cantante habría mantenido en secreto esta decisión frente a Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera. Iglesias vinculó el episodio con las versiones sobre cómo habría sido la dinámica familiar de la artista: "Esto, en este contexto en el que Yanina Latorre cuenta que Tini le tenía miedo a sus padres, y ella misma cuenta que no tenía plata ni para pagar la comida", señaló. Y cerró: "Es llamativo que no le pudiera contar a los padres".

El escándalo familiar de los Stoessel sigue sumando capítulos día a día, con nuevas versiones sobre el vínculo entre Tini y sus padres que se conocen a través de distintos programas de espectáculos. Habrá que ver si la cantante o su entorno deciden salir a confirmar o desmentir esta información.

¿Los padres de Tini Stoessel querían alejarla de sus amistades?

En medio del escándalo que enfrenta a Tini Stoessel con su papá, Alejandro Stoessel, Yanina Latorre reveló en SQP (América TV) un patrón que la cantante habría detectado en el vínculo de su familia con las personas de su entorno: "Tini siente que cada vez si a ellos les convenía para seguir dominándola, bien, pero si alguien no los ayudaba a ellos, los descartaban".

Según la panelista, esa dinámica se repetía con quienes se acercaban a Tini en lo profesional: "Siempre odiaban al asistente, al peluquero, a algún productor, a todos los que se acercaban a ella", lo que fue generando en la cantante una incomodidad creciente. Latorre sumó así un nuevo capítulo al conflicto familiar, que además de la disputa por el manejo de su patrimonio, ahora suma la sospecha de un aislamiento deliberado respecto de su círculo cercano.