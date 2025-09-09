En vivo Radio La Red
Furor en Netflix: es la serie corta más vista, apenas tiene 5 episodios y todos la están comentando

Esta serie breve europea llegó a Netflix en 2025 con solo cinco capítulos y se convirtió en la más popular de los últimos años en la plataforma de streaming.

"La colina de los perros" aterrizó en Netflix a comienzos de 2025 y, desde ese momento, se convirtió en uno de los estrenos más comentados del catálogo. Con solo cinco episodios, esta miniserie polaca mezcla thriller, drama y misterio en una historia cargada de tensión, secretos familiares y giros que sorprenden hasta el último capítulo.

La serie está basada en la novela de Jakub Ulczyk, publicada en 2017, y fue dirigida por Piotr Domalewski, un nombre que ya empieza a sonar con fuerza en la escena audiovisual europea. Críticos especializados destacaron su crudeza y la forma en la que mantiene al espectador atrapado en una atmósfera oscura.

De qué trata "La colina de los perros" en Netflix

La trama sigue la vida de Mikoaj Gowacki (interpretado por Mateusz Kosciukiewicz), un reconocido escritor que regresa a su pueblo natal, Zybork, tras años de ausencia. Lo que lo obliga a volver es un chantaje relacionado con su novela más famosa, inspirada en un crimen ocurrido dos décadas atrás: el asesinato de su novia, un hecho que nunca logró superar.

La colina de los perros Netflix 1

Al regresar, Mikoaj se encuentra con un entorno cargado de secretos y tensiones. La serie lo coloca en el centro de un ambiente hostil, donde tendrá que enfrentar viejos traumas, resolver enigmas del pasado y, al mismo tiempo, desenterrar la verdad sobre la tragedia que marcó su vida.

Este cóctel narrativo hace que la serie sea más que un simple thriller: es también una reflexión sobre la memoria, la culpa y la incapacidad de huir de lo que alguna vez marcó el camino.

El trasfondo literario de la serie en Netflix

Que La colina de los perros se base en la obra de Jakub Ulczyk no es un detalle menor. El autor polaco logró en su novela un retrato de un país en constante choque entre tradición y modernidad. El guion de la serie respetó esa esencia, llevando a la pantalla una historia donde las heridas del pasado nunca terminan de cerrarse.

La colina de los perros Netflix 2

La novela publicada en 2017 ya había recibido elogios en Polonia por su crudeza y por un estilo narrativo que mezcla lo íntimo con lo social. Esa base sólida permitió que la adaptación no solo se limitara al entretenimiento, sino que también se convirtiera en una crítica social encubierta.

El elenco de la serie "La colina de los perros"

  • Jasmina Polak
  • Mateusz Kociukiewicz
  • Robert Wickiewicz
  • Jan Dravnel
  • Andrzej Konopka
  • Mirosawa Lombardo
  • Wojciech Skibiski
  • Zofia Stafiej
  • Helena Sujecka
  • Kamila Urzdowska

Por qué esta serie atrapó a todos en Netflix

Uno de los elementos más comentados de la serie fue su atmósfera visual. Con tonos fríos, calles desoladas y escenarios rurales cargados de sombras, la producción supo transmitir la sensación de aislamiento y misterio que domina la historia.

La colina de los perros Netflix 3

El ritmo pausado y los silencios prolongados generan una tensión que se mantiene hasta el final. No es una serie de acción trepidante, sino un relato que apuesta por lo psicológico y lo emocional, lo cual la convierte en una propuesta distinta dentro del catálogo de Netflix.

Un fenómeno inesperado para Netflix en 2025

Aunque Netflix suele apostar por grandes producciones internacionales, La colina de los perros se transformó en una sorpresa dentro de la plataforma. La combinación de un formato corto, de solo cinco capítulos, con un guion que no teme mostrar lo más oscuro del alma humana, convirtió a esta miniserie en un tema de conversación en redes sociales durante 2025.

Su final, inesperado y demoledor, fue uno de los aspectos que más impactó al público, que no dudó en recomendarla como una de las joyas ocultas de la plataforma.

La colina de los perros Netflix 4

Por qué ver "La colina de los perros" en Netflix

El tráiler oficial, disponible en Netflix, ya dejaba entrever que la serie apostaba por el misterio y la tensión psicológica. Desde su estreno, atrajo a miles de espectadores que buscaban una propuesta distinta frente a la avalancha de producciones estadounidenses.

En pocos días, se consolidó como una de las series más vistas en varios países europeos y también logró escalar posiciones en Latinoamérica, donde los thrillers de origen extranjero tienen cada vez más seguidores.

Tráiler de "La colina de los perros" en Netflix

Embed
