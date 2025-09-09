El rumor bomba sobre Sofi Martínez y una figura de la Selección que desató su pelea con Yanina Latorre

Coincidieron además que esos rumores afectaron directamente el reconocimiento de los logros profesionales de la periodista: “Puede ser un punto también tirar por tierra todo el esfuerzo y la construcción que le llevó poder lograr conseguir esas notas, que debe haber sido tocando puertas”.

Para cerrar, remarcaron que lo que hoy se ve de Martínez en pantalla es fruto de un camino silencioso, algo que podría ponerse en duda con las declaraciones de Yanina en El Observador el viernes 5 de agosto : “Por eso no se habla de lo que no vimos, porque todo lo que vemos hoy viene de un gran esfuerzo que no vimos”.

Cómo reaccionó Sofía Martínez luego de que Yanina Latorre le dijera que era mala periodista deportiva

Sofía Martínez le respondió a Yanina Latorre, quien días atrás había sido muy crítica al referirse a la reconocida periodista. La panelista de LAM (América TV) la definió como 'una gran influencer', aunque consideró que está sobrevalorada en su rol como periodista deportiva.

Sobre Sofi, la conductora de Sálvese quien pueda (América TV) expresó: "Sofi es una gran influencer, pero no entiendo por qué la consideran una gran periodista deportiva si en el Mundial solo le hizo una pregunta a Messi'".

En una entrevista con Ya fue todo, el ciclo de Ale Castelo en el streaming de Jotax Digital, la figura de Telefe respondió a los dichos de Yanina Latorre.

"Está bien. La respeto. Puede opinar lo que quiera", expresó Sofía. "Son opiniones. Está en todo su derecho de decir lo que quiera", agregó.

Durante la charla, el cronista recordó que Latorre también se había referido al rol de las mujeres en los programas deportivos, señalando que en muchos casos eran elegidas por su apariencia y no por su valor profesional.

Ante esa observación, Sofía sumó: "Admiro a muchas mujeres que ocupan un rol importante en el periodismo deportivo. Hay que seguir creciendo, poco a poco. Hay muchas que están haciendo un gran laburo para que más nenas, que siguen los programas por la tele, sueñen con ocupar lugares en el periodismo deportivo".

De esta manera, quedó en evidencia que Martínez no busca entrar en una confrontación con Yanina, sino que prefiere bajar el tono y sostener su estilo de evitar la polémica.