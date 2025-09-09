El rumor bomba sobre Sofi Martínez y una figura de la Selección que desató su pelea con Yanina Latorre

Tras el ida y vuelta que Yanina Latorre protagonizó contra Sofi Martínez, y la respuesta de la periodista que cubre a la Selección Argentina, salió a la luz el posible trasfondo de la enemistad.
Ver las ultimas noticias en a24.com
Según contó Alejandro Castelo, el malestar estaría relacionado con que Yanina Latorre insinuó que Sofi Martínez habría alcanzado su puesto de privilegio gracias a un supuesto romance con una figura de la Selección Argentina.
Tras el ida y vuelta que Yanina Latorre protagonizó contra Sofi Martínez, y la respuesta de la periodista que cubre a la Selección Argentina, salió a la luz el posible trasfondo de la enemistad.
Según explicó Alejandro Castelo en el streaming Ya fue Todo (Jotax TV), el conflicto se originó a partir de la versión que Yanina Latorre lanzó sobre un supuesto vínculo de Sofi con Pablo César Aimar. El comentario surgió en el contexto del crecimiento profesional de la periodista, que pasó de cubrir a la Selección en la TV Pública durante el Mundial de Qatar 2022 a desempeñar la misma tarea en Telefe.
“A ella la relacionaron muy fuerte en un momento con Pablo Aimar, que es la mano derecha de Lionel Scaloni. Eso a Sofi le calentó de una manera que ni te digo. Ella recibe esto como que le embarran la cancha, y la afligió mucho, no solo por el afuera, sino también por el adentro”, explicó Ale.
El periodista detalló que para Martínez fue un golpe duro que circularan rumores de romance, teniendo en cuenta que el exfutbolista estaba en pareja. “Ella se encuentra con la gente y dice: ‘Que ni piensen que estoy haciendo correr esto para que se hable de mí’. Porque una cosa es lo mediático y otra es el laburo periodístico”, agregó.
Coincidieron además que esos rumores afectaron directamente el reconocimiento de los logros profesionales de la periodista: “Puede ser un punto también tirar por tierra todo el esfuerzo y la construcción que le llevó poder lograr conseguir esas notas, que debe haber sido tocando puertas”.
Para cerrar, remarcaron que lo que hoy se ve de Martínez en pantalla es fruto de un camino silencioso, algo que podría ponerse en duda con las declaraciones de Yanina en El Observador el viernes 5 de agosto : “Por eso no se habla de lo que no vimos, porque todo lo que vemos hoy viene de un gran esfuerzo que no vimos”.
Sofía Martínez le respondió a Yanina Latorre, quien días atrás había sido muy crítica al referirse a la reconocida periodista. La panelista de LAM (América TV) la definió como 'una gran influencer', aunque consideró que está sobrevalorada en su rol como periodista deportiva.
Sobre Sofi, la conductora de Sálvese quien pueda (América TV) expresó: "Sofi es una gran influencer, pero no entiendo por qué la consideran una gran periodista deportiva si en el Mundial solo le hizo una pregunta a Messi'".
En una entrevista con Ya fue todo, el ciclo de Ale Castelo en el streaming de Jotax Digital, la figura de Telefe respondió a los dichos de Yanina Latorre.
"Está bien. La respeto. Puede opinar lo que quiera", expresó Sofía. "Son opiniones. Está en todo su derecho de decir lo que quiera", agregó.
Durante la charla, el cronista recordó que Latorre también se había referido al rol de las mujeres en los programas deportivos, señalando que en muchos casos eran elegidas por su apariencia y no por su valor profesional.
Ante esa observación, Sofía sumó: "Admiro a muchas mujeres que ocupan un rol importante en el periodismo deportivo. Hay que seguir creciendo, poco a poco. Hay muchas que están haciendo un gran laburo para que más nenas, que siguen los programas por la tele, sueñen con ocupar lugares en el periodismo deportivo".
De esta manera, quedó en evidencia que Martínez no busca entrar en una confrontación con Yanina, sino que prefiere bajar el tono y sostener su estilo de evitar la polémica.