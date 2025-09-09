En vivo Radio La Red
Netflix tiene la serie breve más romántica del streaming y tan solo son 6 capítulos

Esta serie corta de Netflix sorprende con su trama romántica y escenas cargadas de sensualidad en solo seis episodios.

La serie polaca en Netflix que se convirtió en conversación entre los usuarios combina romance, ciencia ficción y una historia marcada por el deseo. Estrenada en 2023 bajo la dirección de Bartek Prokopowicz, "La chica y el cosmonauta" llegó con apenas seis capítulos, pero logró generar impacto por su mezcla de drama, intriga y escenas subidas de tono.

Netflix acostumbra a incluir producciones internacionales que se vuelven rápidamente tendencia. Polonia, en particular, ha logrado captar la atención con títulos que apuestan por tramas arriesgadas y cargadas de emoción. La chica y el cosmonauta se inscribe en esa línea, presentando un relato donde el romance y la sensualidad se entrelazan con dilemas científicos y temporales.

Estrenada en 2023, la serie tuvo un recibimiento dispar. Algunos medios especializados destacaron su propuesta atractiva, mientras que otros criticaron su desarrollo narrativo. Sin embargo, el componente romántico y las escenas de alto voltaje emocional fueron suficientes para posicionarla entre las producciones comentadas de la plataforma.

La chica y el cosmonauta Netflix 1

De qué trata "La chica y el cosmonauta" en Netflix

La sinopsis oficial publicada por Netflix indica: "El regreso de un astronauta tras 30 años desaparecido reaviva un amor pasado y despierta el interés de una corporación decidida a averiguar por qué no ha envejecido."

La premisa mezcla ciencia ficción con un dilema amoroso. Nikodem Borowski, astronauta polaco, desapareció en una misión y fue dado por muerto. Su pareja, Marta, continuó con su vida, formó una familia y trató de dejar atrás aquel romance.

Tres décadas después, él regresa sin signos de envejecimiento, lo que despierta no solo preguntas científicas sino también un conflicto emocional. Marta, ahora mayor y con otra vida construida, se ve enfrentada a sentimientos que parecían enterrados. La historia plantea la incógnita: ¿puede un amor sobrevivir al tiempo y a los cambios inevitables de la vida?

La chica y el cosmonauta Netflix 2

El elenco de la serie "La chica y el cosmonauta"

  • Vanessa Aleksander
  • Jdrzej Hycnar
  • Jakub Sasak
  • Magdalena Cielecka
  • Andrzej Chyra
  • Zofia Jastrzbska
  • Anna Cielak
  • Daria Polunina

Cuántos capítulos tiene "La chica y el cosmonauta"

La producción no se extendió en temporadas largas. Con apenas seis capítulos, la narración avanzó a ritmo rápido, lo que generó tanto elogios como críticas. Para algunos, la brevedad aportó dinamismo; para otros, limitó el desarrollo de personajes y situaciones.

De cualquier forma, esa extensión reducida permitió a muchos espectadores verla de manera maratónica, lo que favoreció su impacto inicial dentro del catálogo de Netflix.

La chica y el cosmonauta Netflix 3

Un triángulo amoroso que genera debate

La tensión narrativa se concentra en el triángulo amoroso que se forma entre Marta, Nikodem y Bogdan. En la juventud, Marta se debatía entre ambos, pero tras la desaparición de Nikodem, decidió seguir adelante con Bogdan.

El regreso del astronauta reabre esa disputa emocional, ahora atravesada por el paso de tres décadas, las heridas del pasado y la presencia de una familia ya formada. La sensualidad que desborda la serie se refleja en las escenas íntimas, que no evitan mostrar la intensidad de los vínculos y los dilemas del deseo.

Ciencia ficción y deseo: una combinación poco habitual

Uno de los aspectos más llamativos de la producción es la unión entre ciencia ficción y romance. Mientras Nikodem regresa sin haber envejecido, la trama no solo plantea preguntas sobre la tecnología y la biología, sino también sobre las emociones humanas.

La chica y el cosmonauta Netflix 4

La serie aborda cuestiones como la manipulación corporativa, el control sobre los cuerpos y los misterios del espacio, pero sin dejar de lado la pasión. Ese contraste fue el que generó la sensación de “chispa prohibida” que algunos espectadores destacaron.

Por qué ver "La chica y el cosmonauta" en Netflix

El avance oficial publicado por Netflix mostró desde el inicio que se trataba de una historia intensa, cargada de emociones y escenas sugestivas. El tráiler jugó con la intriga del regreso del astronauta y el dilema del amor en el tiempo, despertando el interés de quienes buscan propuestas distintas en la plataforma.

Aunque no alcanzó el éxito masivo de otras producciones internacionales, La chica y el cosmonauta demostró que la ficción polaca tiene capacidad para irrumpir en el mercado global. Su tono atrevido, el cruce de géneros y la carga romántica le dieron identidad propia dentro de la oferta de Netflix.

Tráiler de "La chica y el cosmonauta" en Netflix

Embed

