Netflix estrenó una comedia romántica con Jennifer Lawrence y es la película del momento

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Lo que parece una tarea sencilla se transforma rápidamente en un caos absoluto. Percy, el joven en cuestión, resulta ser extremadamente tímido, socialmente torpe y completamente inexperto en relaciones románticas. A partir de allí, la película construyó una serie de situaciones incómodas, diálogos desopilantes y momentos inesperadamente sensibles.

Según la sinopsis oficial de Netflix: "Una cantinera que pasa por una mala racha acepta el pago y el inusual desafío que le ofrece una pareja adinerada: seducir a su hijo con problemas para relacionarse".

La química entre Jennifer Lawrence y Andrew Barth Feldman fue uno de los puntos más elogiados por los espectadores. Ambos lograron sostener una dinámica que alternó humor físico, ironía y ternura sin perder ritmo.

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Jennifer Lawrence brilla en la comedia con "Hazme el favor"

A lo largo de los años, Jennifer Lawrence construyó una carrera marcada por la versatilidad. La actriz brilló en franquicias taquilleras, dramas premiados y producciones independientes. Sin embargo, muchos seguidores sostienen que uno de sus talentos menos explotados es justamente la comedia.

En Hazme el favor, Lawrence se mostró completamente desatada. La actriz apostó por un personaje caótico, impulsivo y emocionalmente roto, pero al mismo tiempo increíblemente carismático. Esa combinación terminó siendo una de las claves del éxito de la película.

Tras el estreno, gran parte de la crítica coincidió en destacar su interpretación. Incluso recibió una nominación al Globo de Oro como Mejor actriz de comedia, reafirmando el impacto que tuvo su trabajo dentro del género.

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El elenco principal de "Hazme el favor" con Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence

Andrew Barth Feldman

Laura Benanti

Matthew Broderick

Natalie Morales

Scott MacArthur

Ebon Moss-Bachrach

Kyle Mooney

Hasan Minhaj

Por qué "Hazme el favor" se convirtió en una de las comedias más comentadas

Uno de los grandes aciertos de la película fue no intentar parecer “correcta” todo el tiempo. La historia apostó por un humor incómodo, situaciones exageradas y diálogos cargados de ironía que conectaron especialmente con el público adulto.

A diferencia de muchas comedias recientes que optaron por fórmulas más suaves, Hazme el favor recuperó cierta irreverencia clásica de Hollywood. Y eso terminó funcionando.

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Las redes sociales se llenaron de comentarios positivos tras su desembarco en Netflix. Muchos usuarios destacaron que se trata de una de esas películas ideales para ver sin demasiadas expectativas y terminar completamente sorprendidos.

Otros remarcaron especialmente el trabajo de Jennifer Lawrence, quien logró sostener escenas físicas, secuencias absurdas y momentos emocionales con la misma naturalidad.

Mirá el tráiler oficial de "Hazme el favor"