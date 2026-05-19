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Netflix estrenó una comedia romántica con Jennifer Lawrence y es la película del momento

Esta provocadora comedia romántica llegó a Netflix con Jennifer Lawrence como protagonista y ya se convirtió en una de las películas más comentadas.

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Netflix estrenó una comedia romántica con Jennifer Lawrence y es la película del momento. (Foto: Archivo)

Netflix estrenó una comedia romántica con Jennifer Lawrence y es la película del momento. (Foto: Archivo)

Netflix volvió a sorprender a los suscriptores con una propuesta ideal para quienes quieren desconectarse de la rutina entre risas. La plataforma sumó recientemente "Hazme el favor" (No hard feelings, 2023), la comedia romántica protagonizada por Jennifer Lawrence que mezcla humor y momentos emotivos que lograron conquistar tanto al público como a la crítica especializada.

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La actriz estadounidense, reconocida por sus papeles dramáticos y de acción, volvió a demostrar que también posee un talento natural para la comedia. Y esta vez lo hizo con una película que no tardó en posicionarse entre las más comentadas de Netflix desde su llegada al catálogo.

De qué trata "Hazme el favor" en Netflix

Estrenada originalmente en 2023, Hazme el favor fue dirigida por Gene Stupnitsky y rápidamente llamó la atención por su premisa tan inusual como divertida.

La historia sigue a Maddie, una mujer de 32 años que atraviesa una complicada situación económica. Desesperada por conseguir dinero y evitar perder la casa que perteneció a su madre, encuentra un anuncio que parece demasiado extraño para ser real. Una pareja adinerada busca contratar a una joven que salga con su hijo de 19 años antes de que él comience la universidad.

Hazme el favor Netflix 1

Lo que parece una tarea sencilla se transforma rápidamente en un caos absoluto. Percy, el joven en cuestión, resulta ser extremadamente tímido, socialmente torpe y completamente inexperto en relaciones románticas. A partir de allí, la película construyó una serie de situaciones incómodas, diálogos desopilantes y momentos inesperadamente sensibles.

Según la sinopsis oficial de Netflix: "Una cantinera que pasa por una mala racha acepta el pago y el inusual desafío que le ofrece una pareja adinerada: seducir a su hijo con problemas para relacionarse".

La química entre Jennifer Lawrence y Andrew Barth Feldman fue uno de los puntos más elogiados por los espectadores. Ambos lograron sostener una dinámica que alternó humor físico, ironía y ternura sin perder ritmo.

Hazme el favor Netflix 2

Jennifer Lawrence brilla en la comedia con "Hazme el favor"

A lo largo de los años, Jennifer Lawrence construyó una carrera marcada por la versatilidad. La actriz brilló en franquicias taquilleras, dramas premiados y producciones independientes. Sin embargo, muchos seguidores sostienen que uno de sus talentos menos explotados es justamente la comedia.

En Hazme el favor, Lawrence se mostró completamente desatada. La actriz apostó por un personaje caótico, impulsivo y emocionalmente roto, pero al mismo tiempo increíblemente carismático. Esa combinación terminó siendo una de las claves del éxito de la película.

Tras el estreno, gran parte de la crítica coincidió en destacar su interpretación. Incluso recibió una nominación al Globo de Oro como Mejor actriz de comedia, reafirmando el impacto que tuvo su trabajo dentro del género.

Hazme el favor Netflix 4

El elenco principal de "Hazme el favor" con Jennifer Lawrence

  • Jennifer Lawrence
  • Andrew Barth Feldman
  • Laura Benanti
  • Matthew Broderick
  • Natalie Morales
  • Scott MacArthur
  • Ebon Moss-Bachrach
  • Kyle Mooney
  • Hasan Minhaj

Por qué "Hazme el favor" se convirtió en una de las comedias más comentadas

Uno de los grandes aciertos de la película fue no intentar parecer “correcta” todo el tiempo. La historia apostó por un humor incómodo, situaciones exageradas y diálogos cargados de ironía que conectaron especialmente con el público adulto.

A diferencia de muchas comedias recientes que optaron por fórmulas más suaves, Hazme el favor recuperó cierta irreverencia clásica de Hollywood. Y eso terminó funcionando.

Hazme el favor Netflix 3

Las redes sociales se llenaron de comentarios positivos tras su desembarco en Netflix. Muchos usuarios destacaron que se trata de una de esas películas ideales para ver sin demasiadas expectativas y terminar completamente sorprendidos.

Otros remarcaron especialmente el trabajo de Jennifer Lawrence, quien logró sostener escenas físicas, secuencias absurdas y momentos emocionales con la misma naturalidad.

Mirá el tráiler oficial de "Hazme el favor"

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