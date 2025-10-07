La nueva serie coreana de Netflix que acaba de estrenarse y es la más elegida por los fans del K-drama

El guion, escrito por un equipo creativo detrás de títulos exitosos como Alchemy of Souls y While You Were Sleeping, equilibra momentos de humor, ternura y melancolía. El resultado es un drama que explora cómo el poder de cumplir deseos puede convertirse, también, en una maldición.

La química entre Kim Woo Bin y Suzy: un reencuentro esperado

Para los fanáticos del entretenimiento coreano, el regreso de Kim Woo Bin a una historia romántica era motivo suficiente para encender el interés. Conocido por su capacidad para transmitir emociones contenidas, el actor ya había demostrado su talento en Uncontrollably Fond y Our Blues.

Suzy, por su parte, vuelve a deslumbrar con un papel cargado de matices. Su personaje es fuerte, pero profundamente humano. Una mujer que sobrevive a su pasado sin victimizarse, que mira de frente la soledad y la transforma en motor. Su interpretación conecta con la esencia del drama: el equilibrio entre el amor, la independencia y la redención.

Lo que pocos sabían es que ambos actores ya habían trabajado juntos hace casi una década, y su reencuentro en pantalla desató un furor inmediato en redes sociales. Los espectadores celebraron la naturalidad de sus interacciones y la madurez emocional que ambos imprimen a sus personajes.

Influencias y guiños a los clásicos del K-drama

El universo de El genio y los deseos remite inevitablemente a clásicos del género que marcaron tendencia en la última década. La sombra de Goblin (2016) se percibe en el tono melancólico, la relación entre lo divino y lo humano y la idea de un amor que desafía las reglas del tiempo.

También se notan influencias de Doom at Your Service, donde el destino y la vida cotidiana se entrelazan con delicadeza. Sin embargo, esta serie avanza un paso más: no solo mezcla géneros, sino que los usa para hablar del libre albedrío.

En ese sentido, la historia se aparta de las tramas donde el protagonista masculino salva a la mujer. Aquí, es ella quien enseña al genio a vivir, quien lo confronta con su vulnerabilidad y lo ayuda a redescubrir el sentido del deseo.

La respuesta del público y el impacto global

En sus primeros días en la plataforma, El genio y los deseos escaló rápidamente en el ranking de lo más visto en varios países. En redes sociales, los hashtags con el nombre de la serie y los de sus protagonistas se volvieron tendencia.

Por qué los K-dramas siguen conquistando el mundo

El fenómeno de la nueva serie coreana en Netflix vuelve a confirmar una tendencia imparable: el crecimiento sostenido del interés global por las historias coreanas.

En la última década, Corea del Sur se consolidó como un epicentro creativo capaz de exportar emociones universales con una estética única. Sus guiones, lejos de apoyarse en la fórmula del amor predecible, apuestan por la introspección, los dilemas éticos y las tramas que combinan lo espiritual con lo cotidiano.

En El genio y los deseos, el espectador no solo presencia una historia de amor, sino un viaje interior sobre el valor de los sentimientos auténticos. Una invitación a repensar qué estaríamos dispuestos a pedir si tuviéramos frente a nosotros un genio dispuesto a cumplirlo todo.

