Muerte de un hombre en Villa Lugano tras una pelea con la policía: cómo sigue la investigación
La víctima fatal fue Juan Gabriel González, quien recibió una herida en el tórax durante el operativo. Su pareja también resultó herida y se analiza el accionar de la fuerza de seguridad.
La Justicia y la Policía Federal avanzan en la investigación por la muerte de Juan Gabriel González, un vecino de 45 años de Villa Lugano, que falleció tras un violento enfrentamiento con agentes de la Policía de la Ciudad. Su pareja también resultó herida durante el operativo y las pericias aún aguardan el resultado oficial de la autopsia.
El episodio se registró el sábado, pasadas las 13, cuando efectivos de la División Unidad Táctica de Pacificación se acercaron a la manzana 30 de la Villa 20 por un llamado al 911: una vecina denunció que personas alcoholizadas arrojaban botellas contra su vivienda.
Al llegar, los agentes habrían recibido golpes y ataques con piedras y botellas, según detalló el Ministerio de Seguridad porteño. Tres policías resultaron heridos y se pidieron refuerzos de la Comisaría Vecinal 8A.
Existen versiones dispares sobre el origen del conflicto con González. Su primo aseguró que la discusión habría empezado por el estacionamiento del auto de la víctima, sin embargo, testigos relevados por la División Unidad Búsqueda de Evidencias (DUBE) indicaron que el hombre intentó atravesar un pasillo para ingresar a su casa y un oficial le impidió el paso, lo que desató el altercado.
González estaba descalzo y sin remera cuando comenzó la pelea. Videos difundidos en redes sociales muestran forcejeos, piñas, patadas y golpes con garrotes por parte de al menos tres agentes. La pareja del hombre, Nelly Portillo, y un vecino se interpusieron con los brazos en alto para intentar frenar la situación.
En las grabaciones se escuchan al menos tres disparos. Fuentes policiales aseguraron que no se usaron armas de fuego, sino material antidisturbio,pero los videos captaron a dos agentes apuntando con armas: uno que ya estaba en la escena y otro que llegó corriendo con su arma levantada desde una camioneta policial.
Segundos después, González cayó desplomado al suelo. Testigos declararon ante la DUBE que habría sido alcanzado por un escopetazo.
Muerte, traslado y primeros detenidos
Los videos viralizados muestran a González tendido sobre una vereda, inconsciente y rodeado de un charco de sangre. Vecinos intentaron frenar la hemorragia en el tórax presionando con un trapo. El SAME lo trasladó al Hospital Piñeiro, donde se confirmó su fallecimiento.
La Policía detuvo inicialmente a tres personas: dos hombres (21 y 32 años) y a Portillo, la pareja del fallecido. Fueron acusados de lesiones y resistencia a la autoridad, pero quedaron en libertad horas después.
Un imputado y siete agentes involucrados
El expediente quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°20, a cargo de la jueza Laura Bruniard. Interviene la División de Homicidios de la Superintendencia de Investigaciones Federales.
Según la investigación, siete efectivos habrían participado del operativo. De ellos, solo uno fue imputado por encubrimiento: un agente de la Comisaría Vecinal 8A identificado con siglas D.G.L., quien fue pasado a disponibilidad.
La Policía entregó celulares, cámaras y armamento antidisturbio para su análisis. También se abrió un sumario interno y se activó la Oficina de Transparencia y Control Externo del Ministerio de Seguridad.
La jueza ordenó relevamiento balístico (que dio negativo), registro fotográfico y análisis de cámaras privadas. Una vivienda de la vereda de enfrente tendría una cámara considerada clave, pero el dueño está fuera del país y se intenta localizarlo.
Además, vecinos señalaron que la calle habría sido lavada y limpiada antes de la llegada de la DUBE, algo que se constató al llegar al lugar.
Familiares y vecinos marcharon para pedir justicia
Durante la tarde del viernes, familiares y vecinos realizaron una movilización en la Villa 20. Allí estuvo presente Portillo, quien debió permanecer sentada debido a una herida en la pierna por la que fue atendida en el Hospital C. Grierson.
La mujer denunció en C5N que, mientras permanecía internada, la Policía la mantuvo detenida, sin permitirle comunicarse con su familia ni usar el teléfono.
Entre lágrimas, expresó: “Mi compañero de toda la vida, más de 25 años compartiendo una vida. Somos gente humilde y trabajadora, que vivimos para eso”.
Qué dijo el Ministerio de Seguridad de la Ciudad
En un comunicado oficial, el organismo sostuvo: “A la Policía se la debe respetar y no se la puede agredir. Si algún efectivo actúa fuera de la Ley deberá afrontar las consecuencias de sus actos”.