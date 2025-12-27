Muerte de un hombre en Villa Lugano tras una pelea con la policía: cómo sigue la investigación. 

González estaba descalzo y sin remera cuando comenzó la pelea. Videos difundidos en redes sociales muestran forcejeos, piñas, patadas y golpes con garrotes por parte de al menos tres agentes. La pareja del hombre, Nelly Portillo, y un vecino se interpusieron con los brazos en alto para intentar frenar la situación.

En las grabaciones se escuchan al menos tres disparos. Fuentes policiales aseguraron que no se usaron armas de fuego, sino material antidisturbio, pero los videos captaron a dos agentes apuntando con armas: uno que ya estaba en la escena y otro que llegó corriendo con su arma levantada desde una camioneta policial.

Segundos después, González cayó desplomado al suelo. Testigos declararon ante la DUBE que habría sido alcanzado por un escopetazo.

Muerte, traslado y primeros detenidos

Los videos viralizados muestran a González tendido sobre una vereda, inconsciente y rodeado de un charco de sangre. Vecinos intentaron frenar la hemorragia en el tórax presionando con un trapo. El SAME lo trasladó al Hospital Piñeiro, donde se confirmó su fallecimiento.

La Policía detuvo inicialmente a tres personas: dos hombres (21 y 32 años) y a Portillo, la pareja del fallecido. Fueron acusados de lesiones y resistencia a la autoridad, pero quedaron en libertad horas después.

THVRVLBV7RFIJMZRRL363VKUDI Juan Gabriel tenía 45 años y murió presuntamente por un balazo policial.

Un imputado y siete agentes involucrados

El expediente quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°20, a cargo de la jueza Laura Bruniard. Interviene la División de Homicidios de la Superintendencia de Investigaciones Federales.

Según la investigación, siete efectivos habrían participado del operativo. De ellos, solo uno fue imputado por encubrimiento: un agente de la Comisaría Vecinal 8A identificado con siglas D.G.L., quien fue pasado a disponibilidad.

La Policía entregó celulares, cámaras y armamento antidisturbio para su análisis. También se abrió un sumario interno y se activó la Oficina de Transparencia y Control Externo del Ministerio de Seguridad.

La jueza ordenó relevamiento balístico (que dio negativo), registro fotográfico y análisis de cámaras privadas. Una vivienda de la vereda de enfrente tendría una cámara considerada clave, pero el dueño está fuera del país y se intenta localizarlo.

Además, vecinos señalaron que la calle habría sido lavada y limpiada antes de la llegada de la DUBE, algo que se constató al llegar al lugar.

nely-portillo-con-una-foto-de-su-esposo-gabriel-WHNSFPVZJVG4VL6FLTIZP7QWBY Nely Portillo con una foto de su esposo, Gabriel González, en una marcha el viernes por la tarde. (Foto: AP)

Familiares y vecinos marcharon para pedir justicia

Durante la tarde del viernes, familiares y vecinos realizaron una movilización en la Villa 20. Allí estuvo presente Portillo, quien debió permanecer sentada debido a una herida en la pierna por la que fue atendida en el Hospital C. Grierson.

La mujer denunció en C5N que, mientras permanecía internada, la Policía la mantuvo detenida, sin permitirle comunicarse con su familia ni usar el teléfono.

Entre lágrimas, expresó: “Mi compañero de toda la vida, más de 25 años compartiendo una vida. Somos gente humilde y trabajadora, que vivimos para eso”.

villa_20_-_policiapng_1834104673 Las imágenes del enfrentamiento.

Qué dijo el Ministerio de Seguridad de la Ciudad

En un comunicado oficial, el organismo sostuvo: “A la Policía se la debe respetar y no se la puede agredir. Si algún efectivo actúa fuera de la Ley deberá afrontar las consecuencias de sus actos”.