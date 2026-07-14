El plan alternativo de la Selección Argentina: el inesperado cambio que probó Scaloni para el partido ante Inglaterra

Qué laterales y carrileros probó Lionel Scaloni en la práctica de la Selección Argentina

El entrenador de la Albiceleste ensayó diversas variantes por las bandas para encontrar el equilibrio exacto entre retroceso defensivo y proyección al ataque.

La rotación de nombres dentro de la estructura de cinco defensores fue constante a lo largo del entrenamiento del lunes. Por derecha comenzó Nahuel Molina, de rendimiento irregular en este Mundial, aunque luego ingresaron Gonzalo Montiel y Giuliano Simeone, siendo este último el futbolista que mejor encaja en ese rol por su despliegue para retroceder y ser salida permanente. En la banda opuesta ocurrió una situación similar: Nicolás Tagliafico arrancó entre los titulares y más tarde fue reemplazado por Nicolás González, ensayando una alternativa con características de carrilero pero con perfil invertido.

Qué opciones tiene la Selección Argentina si decide mantener la línea de cuatro defensores

El cuerpo técnico baraja una alternativa más tradicional en caso de descartar el sistema de tres centrales para el inicio del partido del miércoles.

La otra posibilidad concreta es que Scaloni decida mantener el esquema 4-4-2 y retoque solamente algunos puestos específicos. En esa carrera por meterse en el once inicial, Nicolás González es quien parece tener más chances, aunque no como lateral izquierdo sino en la línea de volantes. El jugador del Newcastle podría ingresar por De Paul, desplazando a Enzo Fernández hacia la derecha, o bien reemplazar al propio mediocampista de Chelsea, quien viene siendo uno de los puntos bajos de la Selección Argentina en el Mundial, mientras que Alexis Mac Allister parece tener el puesto asegurado tras su gol a Suiza y la buena consideración del cuerpo técnico.

El misterio de la alineación comenzará a develarse en el entrenamiento que la Selección Argentina realizará en el complejo de Atlanta United este martes, sumado a la conferencia de prensa de Scaloni pautada para las 18. Sin embargo, a diferencia de los partidos anteriores donde confirmó la entrada de Paredes y la repetición del equipo contra Suiza, esta vez el entrenador podría guardarse las cartas hasta último momento, convencido de que una semifinal del mundo también se empieza a jugar desde el banco de suplentes.