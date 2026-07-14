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El plan alternativo de la Selección Argentina: el inesperado cambio que probó Scaloni para el partido ante Inglaterra

El DT de la Albiceleste analiza patear el tablero tras el flojo rendimiento ante Suiza. Probó un nuevo sistema defensivo con el ingreso de un referente.

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Foto: Reuters

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La antesala del trascendental cruce de semifinales en Atlanta empujó al cuerpo técnico nacional a replantearse la estructura táctica del equipo. No es un partido más por la historia, por la instancia, por el rival, y porque enfrentar a Inglaterra siempre moviliza algo diferente. Tras la actuación más deslucida del Mundial frente a Suiza, Lionel Scaloni parece dispuesto a mover piezas de peso. Si bien su idea original era sostener hasta el final del torneo la base que reapareció ante Egipto, el rendimiento colectivo lo llevó a buscar otras respuestas. Por este motivo, en la práctica de este lunes en Kansas City, ensayó un esquema de línea de cinco, un dibujo que viene trabajando desde antes de la Copa del Mundo para situaciones límite.

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La modificación principal del entrenamiento en Kansas City abre un fuerte debate sobre la conformación del mediocampo y la última línea. Durante buena parte del entrenamiento, Scaloni incluyó a Nicolás Otamendi en lugar de Rodrigo De Paul, una variante que apunta a darle a la selección mayor solidez defensiva frente al rival más exigente que tuvo hasta ahora, caracterizado por explotar las pelotas paradas, atacar por las bandas y finalizar por el centro con Jude Bellingham o Harry Kane. De consolidarse esta idea, se conformaría un dibujo táctico 5-3-2 con Otamendi como líbero, acompañado por Cristian Romero y Lisandro Martínez como stoppers, reeditando una estructura que ya vio acción en pasajes del Mundial de Qatar.

Aunque no hubo un ensayo formal de fútbol, los ejercicios por bloques dejaron entrever las intenciones del cuerpo técnico. Rodrigo De Paul aparece hoy como el principal candidato a dejar su lugar si finalmente prospera la línea de cinco, habiendo quedado muy condicionado sobre la banda derecha tras el paso al 4-4-2 y siendo sustituido en todos los encuentros, con la única excepción del debut ante Argelia. En contrapartida, los que permanecieron inmóviles durante toda la práctica fueron Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Lionel Messi y Julián Álvarez. Además, en el medio se sumó la alternativa de Exequiel Palacios, quien sumó buen rodaje en los amistosos previos al torneo mientras Paredes se recuperaba de un desgarro, pero que en la Copa del Mundo apenas sumó minutos frente a Jordania, jugando incluso como lateral derecho.

Qué laterales y carrileros probó Lionel Scaloni en la práctica de la Selección Argentina

El entrenador de la Albiceleste ensayó diversas variantes por las bandas para encontrar el equilibrio exacto entre retroceso defensivo y proyección al ataque.

La rotación de nombres dentro de la estructura de cinco defensores fue constante a lo largo del entrenamiento del lunes. Por derecha comenzó Nahuel Molina, de rendimiento irregular en este Mundial, aunque luego ingresaron Gonzalo Montiel y Giuliano Simeone, siendo este último el futbolista que mejor encaja en ese rol por su despliegue para retroceder y ser salida permanente. En la banda opuesta ocurrió una situación similar: Nicolás Tagliafico arrancó entre los titulares y más tarde fue reemplazado por Nicolás González, ensayando una alternativa con características de carrilero pero con perfil invertido.

Qué opciones tiene la Selección Argentina si decide mantener la línea de cuatro defensores

El cuerpo técnico baraja una alternativa más tradicional en caso de descartar el sistema de tres centrales para el inicio del partido del miércoles.

La otra posibilidad concreta es que Scaloni decida mantener el esquema 4-4-2 y retoque solamente algunos puestos específicos. En esa carrera por meterse en el once inicial, Nicolás González es quien parece tener más chances, aunque no como lateral izquierdo sino en la línea de volantes. El jugador del Newcastle podría ingresar por De Paul, desplazando a Enzo Fernández hacia la derecha, o bien reemplazar al propio mediocampista de Chelsea, quien viene siendo uno de los puntos bajos de la Selección Argentina en el Mundial, mientras que Alexis Mac Allister parece tener el puesto asegurado tras su gol a Suiza y la buena consideración del cuerpo técnico.

El misterio de la alineación comenzará a develarse en el entrenamiento que la Selección Argentina realizará en el complejo de Atlanta United este martes, sumado a la conferencia de prensa de Scaloni pautada para las 18. Sin embargo, a diferencia de los partidos anteriores donde confirmó la entrada de Paredes y la repetición del equipo contra Suiza, esta vez el entrenador podría guardarse las cartas hasta último momento, convencido de que una semifinal del mundo también se empieza a jugar desde el banco de suplentes.

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