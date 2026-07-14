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El Gobierno explicó sus proyectos para reformar los alquileres, la propiedad privada y el Banco Central

En una nueva conferencia de prensa, el vocero presidencial Adrián Ravier se refirió a la protección de la propiedad privada y a las reformas que el Gobierno quiere introducir a la carta del Banco Central para garantizar su independencia y evitar que financie el déficit fiscal al que recurre muchas veces el poder político.

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El vocero Ravier defendió las reformas que el Gobierno impulsa para la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (Foto: Captura de TV)

El vocero Ravier defendió las reformas que el Gobierno impulsa para la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (Foto: Captura de TV)

El vocero presidencial, Adrián Ravier, brindó este martes una conferencia de prensa desde Casa Rosada. Allí, remarcó que la "propiedad privada es un derecho y no un privilegio", en referencia a una serie de iniciativas que el Gobierno piensa enviar al Congreso para asegurar la recuperación del valor de la propiedad privada, como el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Esto se hará con varias iniciativas en diferentes campos.

Leé también Adrián Ravier, en su primera conferencia como vocero: "Manuel Adorni tomó la decisión personal de renunciar"
Primera conferencia de prensa del vocero Adrián Ravier (Foto: Captura de TV)

Primero, se impulsará su protección integral, de acuerdo a los principios de Juan Bautista Alberdi y el corazón de la Constitución Nacional de 1853. El vocero dijo que este respeto y revalorización de la propiedad privada es fundamental para alentar la inversión y la inmigración. A la vez, lo consideró un freno para el poder político.

Otro punto de este mismo campo será el de cambiar el régimen de alquileres para favorecer que el propietario recupere rápidamente su vivienda. Ravier dijo que el régimen actual perjudica por igual al propietario y al inquilino. El propietario, por temor, no pone su vivienda en alquiler; y el inquilino tiene menos ofertas y debe pagar más dinero por la vivienda que alquila.

Otro de los cambios que impulsa es el de derogar la norma - impulsada por Máximo Kirchner - sobre la propiedad de tierras. "Ese sistema no dio resultado, sino que hizo retroceder a las inversiones".

Ravier explicó que se liberará el acceso de la compra de tierras a privados, no importa que sean extranjeros, como base de la innovación y la inversión. "Controlaremos al máximo a los gobiernos extranjeros, para que no puedan tener tierras nacionales, ni siquiera mediante testaferros", aclaró.

El otro punto fuerte de su presentación oficial fue defender la reforma de la carta del Banco Central de la República Argentina. El objetivo será exclusivamente "fortalecer la moneda y para eso se prohibirá que financie eventuales déficit a los que suele recurrir el poder de turno". El objetivo dijo, será volver a darle fortaleza a la moneda, para que disminuya definitivamente la inflación y no pueda volver aunque pudiera darse el regreso de un gobierno populista.

El "shutdown" para la administración nacional

El vocero dijo ante una pregunta sobre esa idea para el manejo de los presupuestos nacionales. Es tomar lo que sucede en los Estados Unidos. Si no hay un nuevo presupuesto, cuando el que está en vigencia se "agota" hay dependencias que no pueden funcionar. Ravier precisó que eso no afecta a las tareas esenciales del Gobierno. "Se trata de un cambio de paradigma. Se busca que, en lugar de prorrogar un presupuesto vencido, se obligue a encontrar una negociación en el Congreso que le de mejores armas al Gobierno".

El aumento de la morosidad de los particulares

Ante una pregunta de A24.com, el vocero se refirió al aumento de la morosidad en pagos, por ejemplo, créditos bancarios o tarjetas de crédito. Ravier explicó que es un proceso esperable porque se cambió de matriz. "Antes, con el kirchnerismo, no había crédito, entonces ahora, al cambiar de paradigma, los bancos son más selectivos con sus condiciones", dijo Ravier. Pero este cambió hará que los "particulares comprendan cuáles son sus límites y posibilidades a la hora de endeudarse". En este tiempo de cambio, la morosidad aumentó, pero luego, cuando haya otro esquema más sólido, "habrá más créditos disponibles, a los que se podrán hacer frente", explicó. Terminó diciendo que entonces, los bancos están realizando un nuevo esquema de pagos reprogramados para que los morosos puedan ir regularizando su situación.

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