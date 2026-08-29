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Furor en Netflix: la nueva serie corta de 6 episodios que es ideal para el fin de semana

Mi brillante carrera llegó a Netflix con una historia de época que recupera un clásico y es la serie del momento con apenas seis capítulos.

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Furor en Netflix: la nueva serie corta de 6 episodios que es ideal para el fin de semana. (Foto: Archivo)

Furor en Netflix: la nueva serie corta de 6 episodios que es ideal para el fin de semana. (Foto: Archivo)

Mi brillante carrera arribó a Netflix con una propuesta que combina drama de época, romance y una mirada sobre las expectativas que durante décadas condicionaron las decisiones de las mujeres. La nueva miniserie australiana recuperó una historia literaria que nació a comienzos del siglo XX y que, más de cien años después, volvió a encontrar una forma de dialogar con el presente.

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La producción estuvo a cargo de la showrunner Liz Doran y tomó como punto de partida la novela homónima semiautobiográfica publicada en 1901 por la escritora australiana Miles Franklin. En el centro de la historia apareció Sybylla Melvyn, una joven que se negó a aceptar que el matrimonio y las convenciones sociales fueran el único camino posible para una mujer de su época.

La serie se instaló así dentro de un género conocido, pero buscó darle una nueva perspectiva. La ambientación histórica funciona como escenario para una historia de identidad, independencia y ambición personal. Sybylla deberá enfrentarse a las expectativas de su familia y de la sociedad mientras intenta defender aquello que considera realmente importante: convertirse en escritora.

¿De qué trata Mi brillante carrera en Netflix?

La historia transcurrió en Australia en 1901, un período en el que las posibilidades de las mujeres estaban fuertemente condicionadas por las normas sociales y familiares. Sybylla Melvyn pertenece a una familia humilde y atraviesa una situación que la llevará a trasladarse a la casa de su abuela, una mujer adinerada.

El objetivo de su familia será claro: que la joven pueda ingresar en los círculos sociales adecuados y encuentre un hombre con quien casarse. Sin embargo, Sybylla tendrá otros planes.

La protagonista posee una marcada vocación literaria y entiende que su futuro no debería quedar definido por un matrimonio conveniente. Su deseo será construir una identidad propia y desarrollar sus ambiciones como escritora.

Sybylla tendrá que decidir hasta dónde estará dispuesta a desafiar las reglas para conseguir la vida que realmente quiere. La situación se complicará cuando el amor aparezca en un momento inesperado.

La sinopsis oficial resume el conflicto de la siguiente forma: "La inquieta, perspicaz y rebelde Sybylla está decidida a escribir su propia historia en una época en la que lo único que se espera de ella es que encuentre marido y siente cabeza".

El elenco principal de Mi brillante carrera

  • Philippa Northeast
  • Christopher Chung
  • Genevieve O’Reilly
  • Anna Chancellor
  • Kate Mulvany
  • Jake Dunn
  • Alexander England
  • Sherry-Lee Watson
  • Miah Madden

El libro que inspiró la serie en Netflix

La miniserie se basó en la novela My Brilliant Career, publicada en 1901 por Miles Franklin. La obra tuvo un papel destacado dentro de la literatura australiana y se convirtió con el tiempo en un clásico de lectura en las escuelas del país.

Franklin escribió una historia semiautobiográfica protagonizada por Sybylla Melvyn, una joven que cuestiona las expectativas sociales impuestas a las mujeres de comienzos del siglo XX.

La publicación de la obra en 1901 resulta especialmente significativa porque la historia apareció en un momento en que las discusiones sobre el lugar de las mujeres en la sociedad estaban adquiriendo una relevancia creciente.

La historia de Mi brillante carrera ya había llegado al cine

La producción de Netflix no fue la primera adaptación de la obra de Miles Franklin. La novela ya había sido llevada al cine en 1979, en una película dirigida por la cineasta australiana Gillian Armstrong.

Aquella versión tuvo como protagonistas a Judy Davis y Sam Neill y se convirtió en una de las adaptaciones más reconocidas de la novela.

Mirá el tráiler oficial de Mi brillante carrera en Netflix

En pocas palabras

  • Furor en Netflix: La serie corta de 6 episodios de época que recupera un clásico literario es la más vista.
  • Trama: Narra la historia de Sybylla Melvyn, una joven australiana de 1901 que desafía las convenciones sociales para ser escritora.
  • Orígenes: La miniserie se basa en la novela semiautobiográfica de 1901 de Miles Franklin y ya tuvo una adaptación cinematográfica en 1979.
Resumen generado por Thinkindot AI
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