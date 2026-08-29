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Las fotos de la visita de Georgina Barbarossa a Moria Casán en su regreso al teatro luego de sus vacaciones

Este viernes Moria Casán regresó de sus vacaciones, se fue directo al teatro y allí no sólo la esperaban con una sorpresa por su cumpleaños sino que también recibió la visita de su nuevamente amiga Georgina Barbarossa. Los detalles.

29 ago 2026, 12:54
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Las fotos de la visita de Georgina Barbarossa a Moria Casán en su regreso al teatro luego de sus vacaciones

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Después de disfrutar de unos días de descanso en el Caribe, Moria Casán volvió este viernes a la Argentina y retomó su agenda laboral, en medio de un momento muy especial marcado por el estreno de su biopic en Netflix. La diva regresó a las tablas para continuar con las funciones de Cuestión de Género, la obra que encabeza junto a Jorge Marrale, y tuvo una noche cargada de emociones y encuentros inesperados.

La función en el Teatro Metropolitan tuvo un condimento especial: entre el público se encontraba Georgina Barbarossa, quien decidió cumplir con la promesa que le había hecho a Moria luego de la reconciliación que protagonizaron durante la última edición de los premios Martín Fierro.

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La presencia de Georgina no pasó inadvertida. Después de permanecer 26 años distanciadas y sin hablarse, las actrices volvieron a compartir un momento en público, esta vez desde un lugar muy diferente. Las cámaras de PrimiciasYa captaron a Barbarossa entre los espectadores, disfrutando de la obra y acompañando con aplausos cada uno de los momentos de la función.

La jornada también tuvo como protagonista el cumpleaños de Moria Casán, quien el pasado 16 de agosto celebró sus 80 años. Por ese motivo, al finalizar la presentación, la actriz recibió una sorpresa sobre el escenario del Teatro Metropolitan: una torta especialmente preparada para la ocasión, decorada con una imagen de la propia diva y una de sus frases más reconocidas: "¡¿Quiénes son?!".

Pero las sorpresas no terminaron allí. Dante Della Paolera, el nieto menor de Moria, tampoco quiso quedar afuera de la celebración y estuvo presente para acompañar a su abuela en su regreso a la actividad teatral. Una vez terminada la obra, el joven subió al escenario y se sumó al festejo junto a ella y el público. Allí, además, la saludó con un fuerte abrazo.

Como ocurre habitualmente después de cada función, varios admiradores aguardaron a Moria en las inmediaciones del teatro. Fiel a su estilo, la actriz se acercó a quienes la esperaban y los saludó con entusiasmo antes de retirarse.

Para cerrar una noche atravesada por los festejos, los reencuentros y la emoción, Moria Casán y Georgina Barbarossa continuaron juntas la celebración fuera del teatro. Ambas fueron a cenar a un reconocido restaurante italiano, donde aprovecharon el encuentro para ponerse al día.

De esta manera, la noche terminó siendo doblemente significativa para Moria: por un lado, marcó su regreso a las funciones de Cuestión de Género después de sus vacaciones; por otro, permitió celebrar sus 80 años y sellar públicamente la reconciliación con Georgina Barbarossa, luego de más de un cuarto de siglo sin dirigirse la palabra.

RS FOTOS.

Cuándo y por qué se pelearon Moria Casán y Georgina Barbarossa

Moria Casán y Georgina Barbarossa volvieron a acercarse este año después de permanecer 26 años distanciadas. El reencuentro entre las dos figuras tuvo como escenario los Premios Martín Fierro 2026, donde protagonizaron un emotivo abrazo que marcó el comienzo de una nueva etapa en su vínculo.

Pero, ¿por qué se habían peleado? El conflicto se originó, allá por el 2000, cuando Moria habló públicamente en televisión sobre las adicciones de Miguel "Vasco" Lecuna, esposo de Georgina. La información había sido compartida previamente por Barbarossa en privado, por lo que la actriz consideró que la exposición pública de esa situación había significado una traición imperdonable.

A partir de entonces, ambas tomaron distancia y pasaron más de dos décadas sin hablarse. Sin embargo, este 2026 finalmente llegó la reconciliación.

El primer gran acercamiento ocurrió durante la ceremonia de los Premios Martín Fierro, cuando Moria Casán y Georgina Barbarossa se fundieron en un abrazo frente a las cámaras. El momento también estuvo impulsado por colegas del medio, que contribuyeron al esperado reencuentro.

Días más tarde, ambas profundizaron ese acercamiento con una charla en vivo entre sus respectivos programas. Allí, las dos se emocionaron, lloraron al aire y reconocieron que, pese al largo distanciamiento, nunca habían dejado de quererse.

     

 

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